Decreto de Mizrachi ‘saca canas’ al presidente

“¿Usted ve las canas que yo tengo? Varias de esas canas me las sacó la ley zanahoria cuando fui ministro de Seguridad”. Así se pronunció el presidente de la República, José Raúl Mulino, sobre el decreto alcaldicio que eliminaría restricciones de la ley zanahoria sobre los horarios para comercios que vendan bebidas alcohólicas. “La atracción turística hacia Panamá no depende de que convirtamos nuestras áreas turísticas en una cantina, abierta las 24 horas del día”, declaró Mulino durante su conferencia semanal, este jueves 26 de diciembre. “A mí el turista borracho no me interesa que venga a Panamá porque chupan guaro hasta las 6 de la mañana, añadió.

Mulino hace referencia al Decreto Alcaldicio N°12, emitido el 23 de diciembre de 2024 por el Municipio de Panamá.

El decreto establece dentro del distrito de Panamá un horario de operación para establecimientos comerciales de domingo a miércoles desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 a.m. del día siguiente, y de jueves a sábado de 9:00 a.m. a 4:00 a.m. del día siguiente.

Las zonas especiales que se verían beneficiadas con esta medida serían la calzada de Amador y el Casco Antiguo. Los establecimientos igual deberán contar con un informe previo favorable y un permiso nocturno vigente expedidos por la alcaldía.

“Esto es para potenciar el turismo nocturno en Panamá que por años nos han dado pa’ llevar los vecinos. Cartagena, Medellín, Bogotá... saben cómo se hace la vuelta y Panamá se está quedando atrás por estas limitaciones”, declaró Mizrachi en redes sociales.

El alcalde aseguró que la medida se tomó luego de consultas con la Policía Nacional, que intensificará su presencia en el área mientras que el municipio hará más inspecciones para verificar los permisos y el exceso de ruido.

“Yo no apostaría, y lo digo con el mayor respeto a los alcaldes aquí y en todo el país, a que convirtiendo los distintos distritos en cantinas permanentes se beneficie la seguridad ciudadana del país”, fue la respuesta pública del presidente Mulino. “No lo creo, pero no puedo hacer nada, salvo gastar más esfuerzos en la Policía Nacional para atajar borrachos”, lamentó.

El mandatario reconoció que es positivo incentivar la inversión y el movimiento comercial en sitios de entretenimiento como bares y restaurantes, pero advirtió de que extender los horarios de locales que venden bebidas alcohólicas aumenta los problemas en temas de seguridad.

Aunque al cierre de esta publicación el alcalde no ha respondido directamente al mensaje del presidente, Mizrachi contempló la posibilidad de revertir el decreto en un mensaje previo publicado en redes sociales.

“Feliz Navidad, si no funciona revertimos y si funciona demostramos”, manifestó Mizrachi.