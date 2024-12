‘Ley zanahoria’ no regirá en el Casco Antiguo y Amador, tras nuevo decreto alcaldicio

El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, anunció ayer la creación de dos zonas especiales tanto en la calzada de Amador y en el Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de Panamá, donde se permitirá la venta y consumo de bebidas alcohólicas sin restricción de horario.

La medida es ejecutada a través del Decreto Alcaldicio N°12-2024, que regula los horarios de operación de los establecimientos comerciales dedicados al expendio de bebidas alcohólicas como actividad principal y entrará en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.

La nueva norma no modifica los horarios generales establecidos para estos comercios, que continúan siendo los siguientes: domingo a miércoles: de 9:00 a.m. a 3:00 a.m. del día siguiente. Jueves a sábado: de 9:00 a.m. a 4:00 a.m. del día siguiente.

No obstante, el decreto introduce dos zonas especiales, denominadas zonas de esparcimiento nocturno o diversión nocturna, donde los establecimientos que cuenten con permisos nocturnos y cumplan con los requisitos legales podrán operar sin restricción de horario de los establecimientos clasificados bajo el nivel 2, artículo 2-A de la Ley 55 de 1973.

Estas zonas especiales son: la calzada de Amador, desde la calle Van Hock hasta la isla Flamenco y el Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de Panamá.

Los hoteles y salones de eventos están exentosde las restricciones horarias, siempre que las actividades se desarrollen a puerta cerrada y se respeten las normas de ruido establecidas sinexposición de ruido hacia lo externo y mantengan Informe Previo Favorable (IPF) y Permiso Nocturno vigentes expedidos por la Alcaldía de Panamá.

El alcalde denominó esta norma como el “decreto berenjena”, que supliría en parte a la conocida “ley zanahoria”, que establece restricciones de horario para el consumo y venta de licor.

Aseguró que esta busca potenciar el turismo nocturno en Panamá, tanto en Casco Viejo como en Amador.

”Vamos a potenciar el turismo haciendo estas excepciones a la ley zanahoria. Esto no se hizo sin antes haber consultado y trabajado de la mano con la Policía. La Policía va a intensificar su presencia en estas áreas, va a haber mayores unidades policiales y van a haber retenes”, precisó.

La Alcaldía, agregó, va a hacer sus inspecciones con mayor frecuencia que nunca. “Tengan sus permisos al día y cumplan con las leyes del ruido”, concluyó el alcalde.