Delcy Rodríguez sobre el ataque de Estados Unidos en Venezuela: ‘El trasfondo era el petróleo’

Delcy Rodríguez habló desde Miraflores ante diputados de la nueva Asamblea, defendiendo la soberanía energética y denunciando presiones externas tras los sucesos del 3 de enero.
Por
Darine Waked
  • 08/01/2026 10:50
Caracas defiende soberanía comercial, critica intervención militar, confirma contactos energéticos recientes y lanza advertencias a oposición, mientras cifras oficiales de víctimas del operativo continúan en disputa

La presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, aludió este miércoles de forma indirecta al planteamiento del mandatario estadounidense Donald Trump, quien aseguró que los ingresos petroleros venezolanos se destinarán a adquirir únicamente bienes de origen estadounidense. Durante una reunión en el Palacio de Miraflores con una delegación de la nueva Asamblea —que incluyó a los opositores Stalin González y Antonio Ecarri—, Rodríguez sostuvo que no resulta inusual mantener vínculos económicos con Washington.

El parlamento venezolano juramentó a Delcy Rodríguez como presidenta interina el 5 de enero, dos días después de que las fuerzas estadounidenses detuvieran a su predecesor, Nicolás Maduro, para ser juzgado en Nueva York.
La mandataria precisó que el 71% de las exportaciones del país se dirige a ocho destinos, mientras que el 27% tiene como destino Estados Unidos. Aseguró además que el Ejecutivo no aceptará esquemas de inversión condicionados y recalcó que Caracas aspira a relaciones comerciales amplias dentro del hemisferio, sin aludir directamente a Trump.

Nota de interés: Trump afirma que el control de Estados Unidos sobre Venezuela podría durar años

Soberanía, oposición y cifras tras el 3 de enero

Rodríguez calificó como “una mancha” el “secuestro” del expresidente Nicolás Maduro, y afirmó que los argumentos sobre narcotráfico y derechos humanos fueron un pretexto para la acción militar estadounidense, cuyo trasfondo —dijo— es el control del crudo venezolano.

Ese mismo día, PDVSA confirmó conversaciones comerciales con Estados Unidos, apenas cuatro días después de los bombardeos y de la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El 7 de enero de 2026, Estados Unidos incautó un petrolero con bandera rusa en el Atlántico Norte tras perseguirlo desde la costa venezolana, en una operación condenada por Moscú.
El 7 de enero de 2026, Estados Unidos incautó un petrolero con bandera rusa en el Atlántico Norte tras perseguirlo desde la costa venezolana, en una operación condenada por Moscú. AFP

Pese a reconocer contactos, la jefa del Ejecutivo insistió en la autonomía energética del país: los recursos, afirmó, deben impulsar el desarrollo nacional y abastecer a distintos mercados. En paralelo, endureció su discurso contra sectores opositores, a los que acusó de respaldar la intervención del 3 de enero y de poner en riesgo la soberanía. Aun así, ofreció un diálogo que permita “sanar la herida” dejada por esos hechos.

Casi simultáneamente, el ministro Diosdado Cabello elevó a 100 el número de fallecidos durante el operativo, en su programa Con el mazo dando. También señaló que no estaba previsto detener a Flores, pero que ella decidió acompañar a su esposo, una decisión que —según dijo— terminó por salvarle la vida.

