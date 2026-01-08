Delcy Rodríguez sobre el ataque de Estados Unidos en Venezuela: ‘El trasfondo era el petróleo’

Pese a reconocer contactos, la jefa del Ejecutivo insistió en la autonomía energética del país: los recursos, afirmó, deben impulsar el desarrollo nacional y abastecer a distintos mercados. En paralelo, endureció su discurso contra sectores opositores, a los que acusó de respaldar la intervención del 3 de enero y de poner en riesgo la soberanía. Aun así, ofreció un diálogo que permita 'sanar la herida' dejada por esos hechos.Casi simultáneamente, el ministro <b>Diosdado Cabello</b> elevó a 100 el número de fallecidos durante el operativo, en su programa <b>Con el mazo dando</b>. También señaló que no estaba previsto detener a Flores, pero que ella decidió acompañar a su esposo, una decisión que —según dijo— terminó por salvarle la vida.