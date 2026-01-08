Delcy Rodríguez sobre el ataque de Estados Unidos en Venezuela: ‘El trasfondo era el petróleo’

La presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, aludió este miércoles de forma indirecta al planteamiento del mandatario estadounidense Donald Trump, quien aseguró que los ingresos petroleros venezolanos se destinarán a adquirir únicamente bienes de origen estadounidense. Durante una reunión en el Palacio de Miraflores con una delegación de la nueva Asamblea —que incluyó a los opositores Stalin González y Antonio Ecarri—, Rodríguez sostuvo que no resulta inusual mantener vínculos económicos con Washington.

La mandataria precisó que el 71% de las exportaciones del país se dirige a ocho destinos, mientras que el 27% tiene como destino Estados Unidos. Aseguró además que el Ejecutivo no aceptará esquemas de inversión condicionados y recalcó que Caracas aspira a relaciones comerciales amplias dentro del hemisferio, sin aludir directamente a Trump. Nota de interés: Trump afirma que el control de Estados Unidos sobre Venezuela podría durar años

Soberanía, oposición y cifras tras el 3 de enero

Rodríguez calificó como “una mancha” el “secuestro” del expresidente Nicolás Maduro, y afirmó que los argumentos sobre narcotráfico y derechos humanos fueron un pretexto para la acción militar estadounidense, cuyo trasfondo —dijo— es el control del crudo venezolano. Ese mismo día, PDVSA confirmó conversaciones comerciales con Estados Unidos, apenas cuatro días después de los bombardeos y de la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.