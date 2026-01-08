Licitación del Corredor de las Playas y Variante de Campana: MOP resalta transparencia y apego legal

El Ministerio de Obras Públicas informó que el proceso de licitación por mejor valor para la ampliación vial entre El Espino y Sajalices, junto a la Variante de Campana, se desarrolló de forma abierta, verificable y conforme al marco jurídico.

Según la entidad, todas las empresas participantes acreditaron las exigencias legales, técnicas y financieras establecidas en el pliego, quedando habilitadas para competir en contratación pública.

El precio de referencia fijado por la institución fue de B/. 250,000,000.00, parámetro utilizado para evaluar eficiencia y conveniencia económica.