Licitación del Corredor de las Playas y Variante de Campana: MOP resalta transparencia y apego legal

El <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/mop-ministerio-de-obras-publicas" target="_blank">Ministerio de Obras Públicas</a></b> informó que el proceso de licitación por mejor valor para la ampliación vial entre El Espino y Sajalices, junto a la Variante de Campana, se desarrolló de forma abierta, verificable y conforme al marco jurídico.Según la entidad, todas las empresas participantes acreditaron las exigencias legales, técnicas y financieras establecidas en el pliego, quedando habilitadas para competir en contratación pública.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/licitacion-por-250-millones-para-ampliar-el-corredor-de-las-playas-atrae-dos-propuestas-HB18080373" target="_blank">El precio de referencia fijado por la institución fue de B/. 250,000,000.00</a></b>, parámetro utilizado para evaluar eficiencia y conveniencia económica.