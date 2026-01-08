  1. Inicio
Licitación del Corredor de las Playas y Variante de Campana: MOP resalta transparencia y apego legal

El Ministerio de Obras Públicas anunció que la selección del contratista se definirá conforme a ley, tras un proceso de licitación y con una propuesta significativamente menor en costo.
El Ministerio de Obras Públicas anunció que la selección del contratista se definirá conforme a ley, tras un proceso de licitación y con una propuesta significativamente menor en costo.
Darine Waked
  • 08/01/2026 10:08
Dos ofertas válidas, sin impugnaciones, avalan una selección basada en valor, reglas cumplidas y menor costo, con próxima adjudicación bajo normativa vigente nacional oficial transparente

El Ministerio de Obras Públicas informó que el proceso de licitación por mejor valor para la ampliación vial entre El Espino y Sajalices, junto a la Variante de Campana, se desarrolló de forma abierta, verificable y conforme al marco jurídico.

Según la entidad, todas las empresas participantes acreditaron las exigencias legales, técnicas y financieras establecidas en el pliego, quedando habilitadas para competir en contratación pública.

El precio de referencia fijado por la institución fue de B/. 250,000,000.00, parámetro utilizado para evaluar eficiencia y conveniencia económica.

El proyecto fue declarado de interés público por el Consejo de Gabinete.
El proyecto fue declarado de interés público por el Consejo de Gabinete.
Ofertas recibidas y próxima adjudicación

En el acto se presentaron dos propuestas. El Consorcio I&C Campana (Ininco, S.A. y Constructora Urbana, S.A.) ofertó B/. 265,313,000.00, mientras que Constructora MECO, S.A. propuso B/. 228,451,693.02, cifra B/. 37 millones inferior a la alternativa, lo que fue destacado como un uso más eficiente de recursos públicos.

El periodo de reclamos venció sin objeciones, evidenciando conformidad con el desarrollo del procedimiento. La adjudicación se realizará en breve, siguiendo la Ley de Contrataciones Públicas. El MOP reiteró su compromiso con proyectos estratégicos sustentados en legalidad, responsabilidad y transparencia.

