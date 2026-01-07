Comunicado de Playa Caracol

Playa Caracol, en coherencia con su compromiso de responsabilidad social empresarial y con la protección del entorno y la comunidad, rechaza y condena las actuaciones que, según denuncias ya presentadas, estarían afectando gravemente el medio ambiente en la comunidad de Chame y lugares aledaños.

Estas denuncias, interpuestas ante MiAmbiente, el MICI y el Municipio, señalan presuntas extracciones no autorizadas de arena y tierra, afectación de manglares y daños a infraestructura vial, hechos que, de confirmarse, generan impactos ambientales y sociales de alto riesgo y potencialmente irreversibles.

A pesar que desde el día 10 de junio de 2025, fecha en que, a través de sendas denuncias y reiteraciones, se fueron poniendo en conocimiento a las autoridades, las actividades causantes, estos daños y afectaciones, continúan produciéndose sin interrupciones. A su vez, nuestra empresa asume los costos de reparación vial y sufre junto con la comunidad los impactos de pérdida de arena en las costas, y demás afectaciones ya denunciadas.

Hacemos un llamado respetuoso pero firme a las autoridades competentes para que ejerzan plenamente su rol: investiguen con rigor y, conforme a la ley, adopten de manera inmediata las medidas necesarias para solventar estos sucesos.

La protección del medio ambiente y de las comunidades no admite dilaciones.