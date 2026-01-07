Universidad de Panamá crea comisión para administrar el nuevo examen de abogacía

La Universidad de Panamá tomó la iniciativa de conformar una comisión interna encargada de diseñar y administrar el examen profesional de acceso a la abogacía, como parte del cumplimiento de las nuevas disposiciones de la Ley 500 de 2025, que reformó los requisitos para ejercer la profesión legal en el país.

La decisión se oficializó mediante una resolución emitida por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que crea la denominada Comisión Integral e Institucional, responsable de todo el proceso evaluativo: desde la elaboración del contenido del examen hasta su aplicación.

Integrantes de este nuevo organismo académico incluyen varios profesores de la casa de estudios, quienes aportarán su experiencia para estructurar la prueba que deberán presentar los aspirantes a abogados. La conformación de esta comisión responde a la necesidad de asegurar criterios homogéneos y estándares académicos sólidos en la evaluación de competencias profesionales.

Este cambio obedece a una modificación normativa que transfiere a la Universidad de Panamá la responsabilidad del examen, función que anteriormente recaía en la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia. La reforma busca consolidar un mecanismo más institucionalizado y académico para certificar la idoneidad de los futuros operadores del derecho en Panamá.

La comisión trabajará de manera coordinada con otras facultades de derecho del país para definir el temario y parámetros técnicos del examen, con el objetivo de garantizar su validez y equidad.

El anuncio ha generado expectativa en círculos estudiantiles y profesionales, ya que marca el inicio de una nueva etapa en la regulación del ejercicio legal y plantea un mayor énfasis en la preparación académica antes de ingresar formalmente a la profesión.