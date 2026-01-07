Panamá impulsa la deshidratación de culantro y ají para agregar valor agrícola

La iniciativa es impulsada por el Centro de Innovación, Transferencia de Tecnología y Agroindustria (CITTA), adscrito a la Dirección de Agroindustrias del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

En este marco, productores de la Cooperativa de Producción de Culantro Unidos de Coclé, R.L. participaron en una capacitación técnica especializada que les permitirá transformar el culantro fresco en un producto deshidratado, ampliando así sus posibilidades de comercialización y aprovechando excedentes que no logran colocarse en el mercado tradicional.

La formación, desarrollada en las instalaciones del CITTA, La Montuna, en Divisa, provincia de Herrera, combinó contenidos teóricos y prácticos sobre el proceso de deshidratación, así como la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y el cumplimiento de normativas sanitarias, elementos clave para garantizar la calidad e inocuidad del producto final.

Según el MIDA, este tipo de iniciativas buscan fortalecer las capacidades técnicas de los pequeños y medianos productores, fomentar la diversificación de la oferta agroindustrial y mejorar la competitividad del sector agrícola panameño, mediante la incorporación de tecnología y conocimiento aplicado.

Como parte del acompañamiento técnico continuo, el CITTA prevé extender durante enero de 2026 la aplicación de estos procesos a otros rubros, como el ají trompito, con el objetivo de estandarizar procedimientos, promover la innovación y avanzar hacia un modelo de desarrollo agroindustrial más sostenible e inclusivo.