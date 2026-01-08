Minsa e Israel impulsan la formación de especialistas panameños en emergencias complejas

En el marco del fortalecimiento del sistema público de salud panameño, el doctor Gurinder Singh ofreció una ponencia en la que compartió los conocimientos adquiridos durante su formación en el Hospital Rambam, en Israel, uno de los centros de referencia mundial en el manejo de trauma y emergencias complejas.

La actividad se realizó como parte del programa de estudios impulsado a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Israel para el Desarrollo (MASHAV) y contó con la presencia del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo; el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen; el embajador de Panamá en Israel, Ezra Cohen, así como personal de salud del Ministerio de Salud.

Durante su intervención, Singh destacó que la coordinación del trauma constituye el pilar fundamental de un sistema de emergencias eficiente, especialmente en escenarios de alta demanda, donde una correcta clasificación de pacientes y la optimización de recursos resultan determinantes para salvar vidas.

El especialista explicó que la experiencia israelí se caracteriza por el uso intensivo de simulaciones como herramienta clave de entrenamiento, una clara definición de roles mediante liderazgo estructurado, protocolos establecidos y una estrecha coordinación médico-administrativa.

Asimismo, resaltó la importancia del uso de tableros de control y métricas que permiten la toma de decisiones en tiempo real.

Singh también abordó aspectos esenciales para la sostenibilidad del sistema de salud, como la protección del talento humano, el manejo del estrés prolongado, la rotación del personal, la ciberseguridad, la gestión de las unidades de cuidados intensivos (UCI) y la relevancia del registro de trauma como indicador de calidad y mejora continua.

Por su parte, el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, reiteró el compromiso de MASHAV y de la embajada para que más profesionales panameños tengan la oportunidad de capacitarse en Israel. Destacó además las sólidas relaciones de cooperación y amistad entre ambos países y señaló que actualmente nueve médicos panameños se especializan en tres hospitales israelíes.

Por su lado, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, agradeció al Gobierno de Israel por su apoyo sostenido a lo largo de los años.

Boyd Galindo resaltó el alto valor formativo de estas experiencias internacionales y reafirmó los lazos de cooperación entre Panamá e Israel, subrayando la importancia del aprendizaje continuo frente a los desafíos que presentan las emergencias médicas.

Al cierre del evento, Mattanya Cohen y Boyd Galindo entregaron una mención honorífica a Singh, en reconocimiento a su destacada participación y desempeño.