Venezuela en vilo tras el anuncio de Trump sobre la suspensión de su espacio aéreo

Trump mantiene una política de máxima presión a Nicolás Maduro.
El canciller de Venezuela, Yván Gil, manifestó sus ‘inquietudes’ por las amenazas militares de Estados Unidos.
Por
José Vilar
  • 30/11/2025 00:00
Trump anunció la medida en su red social. Por su parte, Caracas reaccionó con la suspensión de su cooperación con la repatriación de migrantes venezolanos. Cuba ve el ‘preludio’ de un ‘ataque ilegítimo’

Este sábado 29 de noviembre se sumó otro capítulo en la tensión entre Venezuela y Estados Unidos con el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump en su red Truth Social, en el que indicó que el espacio aéreo venezolano estaba cerrado.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP”, publicó este sábado.

La publicación se conoce días después de que el inquilino de la Casa Blanca advirtiera que Washington estaba preparado para iniciar operaciones en tierra contra el denominado Cartel de los Soles, señalado por la justicia estadounidense por presunta colaboración en el narcotráfico y declarado como organización terrorista por parte del Departamento de Estado estadounidense.

“Por tierra es más fácil y eso empezará muy pronto (...) Les advertimos que dejen de enviar veneno al país”, enfatizó el mandatario estadounidense el pasado viernes, dejando entrever que pasará a la próxima fase de su operación ‘Lanza del Sur’.

Las operaciones terrestres eventualmente se sumarían a las marítimas, efectuadas al sur del Mar Caribe. Entre el Caribe y el Pacífico oriental, las tropas estadounidenses han destruido 21 supuestas narcolanchas y un submarino, dejando un saldo de 81 muertos hasta el momento.

En medio de aquel contexto, el diario estadounidense The New York Times aseguró el pasado viernes que Trump sostuvo una llamada con el presidente venezolano Nicolás Maduro, con el fin de ver la posibilidad de encontrar una solución negociada a la crisis.

Dicha llamada transcurrió en términos ‘correctos’, según describieron fuentes al diario español El País, y contempló la celebración de un encuentro entre ambos mandatarios en territorio estadounidense, lo que daría un giro a la relación entre Trump y Maduro. Este último intercala llamamientos a la sublevación ante un posible ataque de Estados Unidos, con llamados a la paz y al entendimiento hacia la administración republicana.

En dicha conversación, estuvo presente el secretario de Estado Marco Rubio, quien se cree es la fuerza dentro de la administración Trump que empuja el escenario del cambio de régimen.

La postura de Venezuela y Cuba

Si bien se exploran posibilidades a una salida dialogada del conflicto, el comunicado de la Cancillería venezolana utiliza el lenguaje que tanto Maduro como demás personalidades del régimen de Caracas ponen en práctica ante cualquier paso que da Washington en la tensión con Nicolás Maduro.

A través de un comunicado, el canciller venezolano Yván Gil expresó que la declaración de Trump en la que daba por cerrado el espacio aéreo venezolano “constituye un acto hostil, unilateral y arbitrario, incompatible con los principios más elementales del Derecho Internacional y que se inscribe en una política permanente de agresión contra nuestro país, con pretensiones coloniales sobre nuestra región de América Latina”, dijo citado por la agencia EFE.

“Venezuela exige respeto irrestricto de su espacio aéreo, protegido bajo las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)”, dijo el Ministerio de Exteriores venezolano, al tiempo que subrayó que el país sudamericano “no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero”.

“Ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional”, agregó Gil en su misiva, tildando la declaración como una amenaza a la soberanía de su país.

Acto seguido, la administración de Maduro aseguró que el anuncio de Trump suspende de inmediato la cooperación de Caracas con los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos, que se encuentran en Estados Unidos.

“A esta altura se han realizado 75 vuelos de repatriación de 13.956 migrantes venezolanas y venezolanos que han sido recibidos con amor y solidaridad absoluta”, añade la nota, en referencia al acuerdo alcanzado en enero pasado por ambas naciones, que no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019.

Cuba, uno de los países aliados de Maduro, vaticinó en tanto que el anuncio de Trump es un preludio a un “ataque ilegítimo”.

El canciller cubano Bruno Rodríguez agregó en sus redes sociales que el anuncio de Washington es un “acto agresivo para el que ningún Estado tiene autoridad fuera de sus fronteras nacionales y debería convocar el más firme rechazo de la comunidad internacional”.

“Constituye una gravísima amenaza al Derecho Internacional y un incremento de la escalada de la agresión militar y la guerra psicológica contra el pueblo y el gobierno venezolanos, con consecuencias incalculables e impredecibles para la paz, la seguridad y la estabilidad en América Latina y el Caribe”, añadió citado por EFE.

