Venezuela en vilo tras el anuncio de Trump sobre la suspensión de su espacio aéreo

Este sábado 29 de noviembre se sumó otro capítulo en la tensión entre Venezuela y Estados Unidos con el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump en su red Truth Social, en el que indicó que el espacio aéreo venezolano estaba cerrado.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP”, publicó este sábado.

La publicación se conoce días después de que el inquilino de la Casa Blanca advirtiera que Washington estaba preparado para iniciar operaciones en tierra contra el denominado Cartel de los Soles, señalado por la justicia estadounidense por presunta colaboración en el narcotráfico y declarado como organización terrorista por parte del Departamento de Estado estadounidense.

“Por tierra es más fácil y eso empezará muy pronto (...) Les advertimos que dejen de enviar veneno al país”, enfatizó el mandatario estadounidense el pasado viernes, dejando entrever que pasará a la próxima fase de su operación ‘Lanza del Sur’.

Las operaciones terrestres eventualmente se sumarían a las marítimas, efectuadas al sur del Mar Caribe. Entre el Caribe y el Pacífico oriental, las tropas estadounidenses han destruido 21 supuestas narcolanchas y un submarino, dejando un saldo de 81 muertos hasta el momento.

En medio de aquel contexto, el diario estadounidense The New York Times aseguró el pasado viernes que Trump sostuvo una llamada con el presidente venezolano Nicolás Maduro, con el fin de ver la posibilidad de encontrar una solución negociada a la crisis.

Dicha llamada transcurrió en términos ‘correctos’, según describieron fuentes al diario español El País, y contempló la celebración de un encuentro entre ambos mandatarios en territorio estadounidense, lo que daría un giro a la relación entre Trump y Maduro. Este último intercala llamamientos a la sublevación ante un posible ataque de Estados Unidos, con llamados a la paz y al entendimiento hacia la administración republicana.

En dicha conversación, estuvo presente el secretario de Estado Marco Rubio, quien se cree es la fuerza dentro de la administración Trump que empuja el escenario del cambio de régimen.