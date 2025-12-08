Contrabando en la mira: Aduanas retiene dos cargamentos irregulares en Paso Canoas

La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) reportó este lunes 8 de diciembre nuevos resultados del operativo “Navidad sin contrabando”, que se mantiene activo en la frontera con Costa Rica para reforzar la vigilancia durante la temporada de fin de año.

En la jornada, los inspectores de ANA detectaron dos casos de presunto contrabando en el puesto integral de control de San Isidro, en el distrito de Bugaba.

ANA detalló que el primer caso ocurrió cuando los funcionarios interceptaron un vehículo particular tipo pick up que se desplazaba desde Paso Canoas hacia Bugaba.

Durante la inspección, se encontraron cajas plásticas color morado y cajas de cartón color chocolate que contenían productos agroquímicos.

El conductor no presentó facturas ni documentos que avalaran la procedencia legal de la mercancía, por lo que el cargamento fue retenido por presunta infracción aduanera.

Por otro lado, el segundo hecho involucró a un vehículo articulado, conducido por un ciudadano de nacionalidad costarricense.

En una revisión de rutina, los inspectores de la ANA hallaron en la cabina 35 cajas color chocolate, cada una con 150 frascos de medicamentos sin descripción, sin etiquetas y sin registro sanitario.

Ante la falta de documentación de respaldo, la mercancía fue retenida y trasladada a las instalaciones de ANA en la ciudad de David (Chiriquí), donde se iniciará el proceso administrativo correspondiente.