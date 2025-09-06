Aduanas confisca ropa deportiva con logos del Real Madrid, Barcelona y selección de Portugal

La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) detalló la tarde de este sábado 6 de septiembre que retuvo un cargamento de mercancía presuntamente falsificada durante una inspección de rutina en el puesto de control integral de Guabalá, en la vía que conecta la ciudad de Panamá con la provincia de Chiriquí.

De acuerdo con el reporte oficial de la ANA, los inspectores de turno solicitaron, conforme al artículo No. 1285 del Código Fiscal, la revisión del área de carga de un camión color blanco perteneciente a una empresa de encomiendas con sede en Changuinola, conducido por un ciudadano panameño.

Durante la verificación, se detectaron dos cajas color marrón, selladas con cinta adhesiva, que levantaron sospechas.

Al proceder con la apertura, se halló una carga de conjuntos deportivos de presunta propiedad intelectual no autorizada, procedente de Miraflores, en la ciudad de Lima (Perú), con destino final la ciudad de David, Chiriquí.

El decomiso incluyó 115 conjuntos deportivos con logotipos del Real Madrid bajo la marca Adidas, 55 conjuntos del FC Barcelona con la presunta marca Nike y 10 suéteres de la selección de Portugal con el distintivo Puma.

La mercancía quedó bajo custodia de los funcionarios de ANA, en su sede en David, Chiriquí, donde será sometida al trámite correspondiente y al análisis de la Dirección de Propiedad Intelectual.