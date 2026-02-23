Transición portuaria queda en firme: Maersk y MSC asumen concesiones temporales de Panama Ports

El Gobierno Nacional puso en marcha un plan de transición para los puertos de Balboa y Cristóbal que contempla la adjudicación de dos nuevas concesiones temporales, hasta por 18 meses, a operadores distintos: Maersk y MSC.

La medida forma parte del proceso iniciado tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional la Ley 5 de 1997, bajo la cual operaba Panama Ports Company (PPC). Desde este lunes, la administración de ambas terminales quedó en manos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Según explicaron las autoridades, el esquema prevé que cada puerto sea operado por una empresa diferente durante un período máximo de 18 meses. Este plazo permitirá mantener la continuidad operativa mientras el Estado elabora y licita un nuevo contrato de concesión permanente.

El objetivo, recalcaron, es evitar interrupciones en la cadena logística y proteger la posición estratégica de Panamá en el comercio marítimo internacional.

La coordinación del proceso de transición está a cargo del asesor presidencial Alberto Alemán Zubieta, junto a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, y el director de Puertos de la AMP, Max Flores.

Durante una visita al puerto de Balboa, las autoridades notificaron formalmente a los representantes legales de la empresa saliente sobre la toma de control y los pasos hacia el nuevo esquema de concesiones.

La ministra Muñoz aseguró que el plan garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores portuarios. “Se garantiza el trabajo de cada uno de los panameños que está en este puerto”, afirmó, al descartar despidos en esta etapa de transición.

Por su parte, Alemán Zubieta destacó que los puertos seguirán operando con normalidad. “Son sumamente importantes y estratégicos, no solamente para Panamá sino para el comercio internacional”, señaló.

La AMP adelantó que su junta directiva anunciará próximamente el plan operativo que regirá durante el período de concesiones temporales, con miras a asegurar eficiencia, estabilidad y transparencia en el proceso que culminará con una nueva licitación internacional.