Transición portuaria queda en firme: Maersk y MSC asumen concesiones temporales de Panama Ports

El<b> <a href="/tag/-/meta/maersk">Gobierno Nacional</a></b> puso en marcha un plan de transición para los puertos de Balboa y Cristóbal que contempla la adjudicación de <b>dos nuevas concesiones temporales</b>, hasta por 18 meses, a operadores distintos: <b><a href="/tag/-/meta/maersk">Maersk </a>y MSC</b>.La medida forma parte del proceso iniciado tras el fallo de la <b><a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia">Corte Suprema de Justicia (CSJ) </a></b>que declaró inconstitucional la Ley 5 de 1997, bajo la cual operaba <b><a href="/tag/-/meta/ppc-panama-ports-company-s-a-">Panama Ports Company (PPC)</a></b>. Desde este lunes, la administración de ambas terminales quedó en manos de la <b><a href="/tag/-/meta/amp-autoridad-maritima-de-panama">Autoridad Marítima de Panamá (AMP)</a></b>.Según explicaron las autoridades, <b>el esquema prevé que cada puerto sea operado por una empresa diferente durante un período máximo de 18 meses.</b> Este plazo permitirá mantener la continuidad operativa mientras el Estado elabora y licita un nuevo contrato de concesión permanente.El objetivo, recalcaron, es evitar interrupciones en la cadena logística y proteger la posición estratégica de Panamá en el comercio marítimo internacional.La coordinación del proceso de transición está a cargo del asesor presidencial <b>Alberto Alemán Zubieta</b>, junto a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, <b><a href="/tag/-/meta/jackeline-munoz">Jackeline Muñoz</a></b>, y el director de Puertos de la AMP, <b>Max Flores</b>.Durante una visita al puerto de Balboa, las autoridades notificaron formalmente a los representantes legales de la empresa saliente sobre la toma de control y los pasos hacia el nuevo esquema de concesiones.La ministra Muñoz aseguró que el plan garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores portuarios. <i>'Se garantiza el trabajo de cada uno de los panameños que está en este puerto'</i>, afirmó, al descartar despidos en esta etapa de transición.Por su parte, Alemán Zubieta destacó que los puertos seguirán operando con normalidad. <i>'Son sumamente importantes y estratégicos, no solamente para Panamá sino para el comercio internacional'</i>, señaló.La AMP adelantó que su junta directiva anunciará próximamente el plan operativo que regirá durante el período de concesiones temporales, con miras a asegurar eficiencia, estabilidad y transparencia en el proceso que culminará con una nueva licitación internacional.