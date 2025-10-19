Mercancías ilegales retenidas en Aeropuerto de Tocumen, Bocas del Toro y Colón en operativo de Aduanas

La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) reveló la mañana de este domingo 19 de octubre que sigue con el operativo “Navidad sin contrabando”, en el que se logró la retención de mercancías por infracciones a las normas aduaneras en distintos puntos estratégicos del país.

Por ejemplo, en la zona aeroportuaria, durante un recorrido de inspección en las bodegas del Aeropuerto Internacional de Tocumen, se detectó un cargamento de 50 gorras con distintivos de marcas reconocidas, procedentes de Colombia con destino a Panamá.

De acuerdo con ANA, los artículos fueron puestos a disposición de la Unidad de Propiedad Intelectual de la entidad para su análisis correspondiente.

Mientras que en la Isla Colón, cerca de la Feria del Mar de Bocas del Toro, inspectores de ANA realizaron fiscalizaciones en puestos de venta donde encontraron cigarrillos de presunto contrabando, suplementos dietarios Vital Honey, papeles de liar OCB, sobres Monkey Blunt, unidades Honey Phillis y Smoking Deluxe, y cigarrillos electrónicos.

Al no presentar documentación legal que avalara la procedencia de los productos, la mercancía fue retenida y trasladada a las oficinas de ANA.

Mientras tanto, en el sector Arco Iris, en la provincia de Colón, un operativo de vigilancia permitió detener un vehículo tipo panel gris, conducido por un ciudadano panameño.

Tras la revisión, se encontraron 92 cajas de cervezas de diversas marcas y más de 39 litros de licor variado, sin respaldo legal ni facturas que justificaran su introducción al territorio fiscal aduanero.

Todos los productos incautados fueron retenidos para investigación, y a los involucrados se les giraron boletas de citación para iniciar el debido proceso administrativo correspondiente.