Mulino veta proyecto de ley sobre abogacía por ‘menoscabar’ la profesión

El <b>presidente de la República, <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a>,</b> vetó el<a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/mulino-ley-sobre-la-abogacia-sera-analizada-aun-no-llega-a-presidencia-BM14904603"> <b>Proyecto de ley 168</b></a> que buscaba modificar la <b>Ley 350</b> que regula el ejercicio de la profesión de <b>abogado en la República de Panamá.</b>En una nota de siete páginas remitida al presidente de la <b>Asamblea, <a href="/tag/-/meta/jorge-herrera">Jorge Herrera,</a></b> el mandatario alegó que encontró 'razones que me permiten objetarlo en su conjunto por inconveniente'.La <b>propuesta legislativa,</b> que fue devuelta al Legislativo, plantea convertir en opcional el <b>'examen de la barra'</b>, un requisito que, hasta la fecha, es de obligatorio cumplimiento para los estudiantes graduados de la carrera de <b>Derecho y Ciencias Políticas,</b> sin eliminar los estándares éticos y académicos establecidos en la Ley 350.Según el gobernante, 'la flexibilización de los requisitos para el ejercicio de la abogacía en nuestro país puede generar desconfianza en la sociedad y percibirse como una disminución de los criterios de formación y evaluación profesional'.Mulino agregó que 'lejos de fortalecer la calidad y la ética del ejercicio legal, esta propuesta contribuye al menoscabo de los principios éticos fundamentales que deben regir la profesión'.Respecto al <b>artículo 2, </b>el presidente, quien también es abogado, alegó que este 'suprime' la competencia de la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Ley 350 de 2022, como encargada de aplicar el examen antes mencionado.