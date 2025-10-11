Panamá recibe homenaje en Nueva York: Primera dama es distinguida con las llaves del condado de Nassau

El condado de Nassau, en Long Island, Nueva York, celebró un acto protocolar en honor a la primera dama de Panamá, Maricel Cohen de Mulino, durante el cual se le otorgaron las llaves de la ciudad, entregadas por el ejecutivo del condado, Bruce Blakeman.

En la ceremonia, que contó con la participación de la embajadora Ana Irene Delgado, se proclamó el 10 de octubre como el “Panama Day”, en reconocimiento a los aportes de la comunidad panameña en Estados Unidos y a los lazos históricos de amistad entre ambas naciones.

El evento reunió personalidades de la comunidad local y panameña, entre ellos el senador estatal Jack Martins, el alcalde de Mineola, Paul Pereira y la legisladora de la Asamblea de Nueva York, Nikki Lucas, hija de padres panameños.

Igualmente, estuvieron Gregorio Mayers, abogado y profesor titular en Medgar Evers College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.

También participaron Jime Moore, director de Citigroup Global Markets Inc.; Jimmy McCormick, panameño oriundo de Colón y fundador de la Cámara de Comercio Hispana de Brooklyn; y las juezas Michelle Johnson, Rhonda Thomlinson y Jackeline Williams, entre muchas otras figuras destacadas.

El acto contó con la interpretación a capella del Himno Nacional de Panamá por la artista Idania Dowman, mientras que la presentación cultural estuvo a cargo del grupo folklórico del Ministerio de Cultura y del legendario grupo Los Beachers.

Como cierre simbólico, el edificio del condado de Nassau fue iluminado con los colores de la bandera panameña, sellando una noche de orgullo nacional.