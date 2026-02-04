Las asociaciones de pacientes de enfermedades raras denuncian el abandono del Estado

En el marco de la conmemoración de <b>febrero como el Mes de las Enfermedades Raras</b>, las distintas <b>asociaciones de pacientes</b> que luchan por la <b>atención digna</b> de quienes padecen este tipo de condiciones se dieron cita este <b>miércoles 4 de febrero</b> para denunciar el <b>abandono estatal</b> de los pacientes con <b>enfermedades raras</b> en <b>Panamá</b>.Entre las razones que sustentan su denuncia figura la falta de una <b>implementación efectiva</b>, desde hace <b>once años</b>, de la <b>Ley 28 de octubre de 2014</b>, modificada por la <b>Ley 345 de noviembre de 2022</b>, la cual establece el <b>marco legal para la protección social, atención integral, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación</b> de las personas con <b>enfermedades raras, poco frecuentes y huérfanas</b>.En teoría, la ley busca la <b>mejora de la calidad de vida</b> de estos pacientes, considerando sus <b>altos niveles de vulnerabilidad</b> y los <b>elevados costos de la atención médica</b>. Sin embargo, las <b>asociaciones de pacientes</b> denuncian que, hasta la fecha, no se ha conformado el <b>cuerpo asesor</b> ni la <b>Comisión Interinstitucional</b> previstos en la ley, una anomalía que limita la <b>participación técnica y social</b>, debilita la <b>gobernanza del programa</b> y genera <b>barreras en el acceso a tratamientos</b>, ausencia de <b>rutas claras de atención</b> y <b>discrecionalidad en la adquisición de medicamentos</b>, entre otros obstáculos.Otra de las circunstancias críticas señaladas por los familiares de pacientes con <b>enfermedades raras</b> es el reciente <b>memorándum emitido el 15 de septiembre</b> por la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social" target="_blank">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b>. En respuesta a una consulta legal de la <b>Dirección Ejecutiva Nacional Legal</b>, la institución concluyó que los <b>medicamentos para enfermedades raras</b> quedan fuera de la competencia de la <b>CSS</b> para su inclusión en el <b>listado oficial de medicamentos</b>, dejando a los pacientes en un <b>limbo administrativo</b> y sin garantía de acceso a <b>terapias esenciales</b>.En este contexto, la <b>Asociación Unidos para Apoyarte (AUPA)</b>, junto a otras organizaciones de la <b>Federación de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (FENAECCD)</b> y la <b>Federación RedER Panamá</b>, firmaron un <b>manifiesto</b> en el <b>Colegio Nacional de Abogados</b> para exigir <b>acciones concretas</b> en favor de las personas con <b>enfermedades raras, crónicas, críticas y degenerativas</b>.Dentro de este <b>manifiesto</b>, las asociaciones exigen <b>activar de inmediato la Ley 28 y sus artículos</b>, rendir cuentas públicas sobre el <b>Programa Nacional de Enfermedades Raras</b>, definir un <b>mecanismo transparente de acceso a medicamentos</b> e <b>incluir formalmente a pacientes y sociedades médicas</b>. Advierten que, de no ser posible implementar estas medidas, debería iniciarse una <b>derogación responsable</b> y la creación de un <b>nuevo marco legal funcional</b>.'Las <b>enfermedades raras</b> sí son un <b>problema de salud pública</b>. Ningún paciente puede quedar excluido del sistema por la <b>baja prevalencia</b> de su condición', reclamó la presidenta de <b>FENAECCD, Enma Pinzón</b>, quien advirtió que la omisión de atención constituye una <b>vulneración constitucional del derecho a la salud y a la vida</b>.Por su parte, la presidenta de <b>AUPA</b> y líder del grupo <b>Síndrome de Rett PTY</b>, <b>Irisnela Rodríguez</b>, alertó que los <b>pacientes con enfermedades raras</b> no pueden seguir esperando. '<b>Panamá tiene una deuda sanitaria, ética y legal</b> que debe saldarse', reiteró, según una <b>nota de prensa</b>.El <b>manifiesto</b> fue suscrito además por la <b>Asociación Panameña de Pacientes y Parientes con Enfermedades Hematológicas (APPPEH)</b>, la <b>Asociación Panameña de Pacientes con Acromegalia y Tumores Neuroendocrinos (APANET)</b>, la <b>Asociación Unidos por la Miastenia Gravis Panamá (AUMIGPA)</b>, <b>Asociación Retina Panamá</b>, <b>Fundación Disautonomía Panamá</b>, <b>Fundación de Artritis Reumatoide de Panamá (FUNARP)</b>, <b>Asociación Panameña de Lupus (APALUPUS)</b>, <b>Asociación Panameña para la Prevención de la Anemia Falciforme (APPAF)</b>, la <b>Asociación de Pacientes con Fibrosis Quística de Panamá</b>, la <b>Fundación Panameña de Salud Respiratoria (SARE Panamá)</b> y la <b>Fundación Panameña de Hemofilia (FUNPAH)</b>.Se estima que <b>miles de pacientes</b> viven con alguna <b>enfermedad rara en Panamá</b>, aunque no existen <b>estadísticas oficiales actualizadas</b> debido a la falta de un <b>registro nacional</b>. Entre estas condiciones figuran la <b>esclerosis lateral amiotrófica (ELA)</b>, <b>disautonomía</b>, <b>angioedema hereditario</b>, <b>lupus</b>, <b>osteogénesis imperfecta</b>, <b>enfermedad de Pompe</b>, <b>enfermedad de Fabry</b>, <b>atrofia muscular espinal</b>, <b>síndrome de Edwards</b>, <b>enfermedad de Batten</b>, <b>fibrosis quística</b> y <b>hemoglobinopatías</b> como la <b>hemofilia</b> y la <b>anemia falciforme</b>, entre muchas otras.