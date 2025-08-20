Asociaciones de padres de familia serán reguladas, ley avanza en la Asamblea

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Jorge Bloise de la Coalición independiente Vamos, prohijó cuatro anteproyectos de ley relacionados con la regulación de las asociaciones de padres de familia en los centros educativos y la celebración de fiestas religiosas, entre otros temas.

Los cuatro anteproyectos prohijados por la Comisión de Educación fueron:

Anteproyecto de Ley 9: Que regula la organización y el funcionamiento de las asociaciones de padres de familia en los centros educativos oficiales de educación básica general y media en la República de Panamá. Propuesta por la diputada Patsy Lee del Partido Popular.

Anteproyecto de Ley 20: Que instituye la Semana Santa Viviente y crea su patronato. Propuesta por el diputado José Luis Varela del Partido Panameñista.

Anteproyecto de Ley 96: Que desarrolla y fomenta el turismo deportivo en la República de Panamá y dicta otras disposiciones. Propuesta por el diputado Lenín Ulate de la Coalición Vamos.

Anteproyecto de Ley 84: Que crea el Patronato de la Semana Santa Viviente en Pesé y dicta otras disposiciones. Proponente: Dirección Nacional de Promoción para la Participación Ciudadana, a iniciativa de los señores Isabel Campos y Luis Mencomo.

En primer debate, se aprobó el Proyecto de Ley 35, que establece y regula la formación dual como modalidad educativa en el territorio nacional, propuesto por el diputado Manuel Cheng de la bancada mixta.

Además, se formó una subcomisión para analizar el Proyecto de Ley 80, propuesto por la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, que modifica artículos de la Ley 136 de 2013, relacionada con la restauración del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, y deroga la Ley 53 de 4 de julio de 2017.