Asociaciones de padres de familia serán reguladas, ley avanza en la Asamblea

<b>La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la <a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</b>,</a> presidida por el diputado <a href="/tag/-/meta/jorge-bloise">Jorge Bloise</a> de la <a href="/tag/-/meta/coalicion-vamos">Coalición independiente Vamos</a>, prohijó cuatro anteproyectos de ley relacionados con la regulación de las asociaciones de padres de familia en los centros educativos y la celebración de fiestas religiosas, entre otros temas. <b>Los cuatro anteproyectos prohijados por la Comisión de Educación fueron:</b><b>Anteproyecto de Ley 9: </b>Que regula la organización y el funcionamiento de las asociaciones de padres de familia en los centros educativos oficiales de educación básica general y media en la República de Panamá. <i>Propuesta por la diputada Patsy Lee del Partido Popular.</i><b>Anteproyecto de Ley 20:</b> Que instituye la Semana Santa Viviente y crea su patronato. <i>Propuesta por el diputado José Luis Varela del Partido Panameñista.</i><b>Anteproyecto de Ley 96:</b> Que desarrolla y fomenta el turismo deportivo en la República de Panamá y dicta otras disposiciones. <i>Propuesta por el diputado Lenín Ulate de la Coalición Vamos.</i><b>Anteproyecto de Ley 84: </b>Que crea el <b>Patronato de la Semana Santa Viviente en Pesé</b> y dicta otras disposiciones. Proponente: Dirección Nacional de Promoción para la Participación Ciudadana, a iniciativa de los señores<i> Isabel Campos y Luis Mencomo.</i>En primer debate, se aprobó el<b> Proyecto de Ley 35</b>, que establece y regula la formación dual como modalidad educativa en el territorio nacional, propuesto por el <i>diputado Manuel Cheng de la bancada mixta.</i>Además, se formó una subcomisión para analizar el <b>Proyecto de Ley 80</b>, propuesto por la<b> <a href="/tag/-/meta/maria-eugenia-herrera">ministra de Cultura, María Eugenia Herrera</a></b>, que modifica artículos de la <b>Ley 136 de 2013</b>, relacionada con la restauración del <b>Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo</b> de la ciudad de Panamá, y deroga la<b> Ley 53 de 4 de julio de 2017.</b>