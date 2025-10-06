Panamá se consolida como la nación más próspera de Centroamérica en 2025

La economía panameña demuestra una vez más su solidez, consolidándose en 2025 como el país más próspero de Centroamérica y el tercero de América Latina, según el Índice de Prosperidad de HelloSafe, a pesar de las desigualdades que aún persisten, especialmente en áreas rurales y entre grupos étnicos.En la segunda posición se ubica Costa Rica con 36,39 puntos (sexto en Latinoamérica), en el tercer lugar El Salvador con 27,48 puntos, de cuarto está Nicaragua con 24,59 y de quinto Belice, con 24,32 puntos.Más atrás de la tabla, en el quinto puesto está Guatemala, con 19,84 puntos y de sexto está Honduras, con 17,33, mostrando los niveles más bajos en prosperidad y desarrollo humano en el área, revela el informe, elaborado por HelloSafe, una fintech internacional de referencia en la comparación inteligente de productos financieros, activa en más de 35 países en los 5 continentes.Según el análisis, el reconocimiento a Panamá pone de manifiesto las oportunidades que la nación ofrece a nivel regional, aunque también resalta la urgencia de implementar estrategias que fortalezcan la competitividad y el bienestar para todos sus ciudadanos.