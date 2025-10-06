Inicia la temporada de cruceros 2025-2026, cifra récord en Panamá

Este 2025 es un año de renovación para el sector de cruceros en Panamá, con la expansión de las operaciones de Home Port que permitirán al país consolidarse como un punto clave en las rutas de navegación internacionales. Se espera que la tendencia siga en aumento, haciendo de Panamá un destino aún más relevante dentro del sector turístico mundial. A medida que las operaciones de Home Port continúan ganando terreno, se prevé que el número de pasajeros y las inversiones aumenten en los próximos años.Inclusive en agosto de 2024, un anuncio clave para el sector provino de la línea de cruceros Royal Caribbean, que alcanzó un acuerdo con el Gobierno Nacional que convertirá a Panamá en puerto base durante los próximos 18 meses, reafirmando la apuesta del país por consolidarse como eje regional para las operaciones en el Caribe. El Estado aportará $200,000 como parte del acuerdo, con miras a posicionar a Panamá como un destino prioritario dentro del competitivo mercado de cruceros del Caribe. 'El segmento turístico más requerido, de más atracción para el mundo de los cruceros, es el Caribe, y Panamá está listo para ser protagonista', afirmó el presidente José Raúl Mulino en aquella ocasión.