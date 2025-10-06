Hoteles en Boquete refuerzan medidas y mantienen operaciones pese a intensas lluvias

Los hoteles y restaurantes del distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí, continúan ofreciendo sus servicios con normalidad pese a las fuertes lluvias registradas la tarde del domingo, que causaron interrupciones en varios sectores del área central del distrito, informó la tarde de este lunes, la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel).

El gremio hace referencia a las precipitaciones del fin de semana que provocaron afectaciones por el desbordamiento de arroyos y fallas en los sistemas de drenaje, impactando temporalmente a algunos comercios. Sin embargo, destacó que los establecimientos turísticos mantienen activados sus protocolos de seguridad para garantizar la protección de huéspedes y colaboradores.

De acuerdo con reportes del Cuerpo de Bomberos de Chiriquí y la Plataforma de Gestión de Riesgos, las zonas más afectadas son Palo Alto, Avenida Central, El Salto, Jaramillo, Bajo Grande, Los Valles y La Estrella.​

Apatel aseguró que ninguno de sus hoteles afiliados ha reportado daños estructurales ni cancelaciones de reservas, y que la actividad turística se desarrolla con normalidad. “El bienestar de los huéspedes sigue siendo nuestra máxima prioridad. Boquete continúa siendo un destino seguro y acogedor”, subrayó el gremio en su nota informativa.

Las autoridades locales y los equipos de emergencia permanecen desplegados en los puntos vulnerables, evaluando posibles daños y coordinando tareas de limpieza y monitoreo preventivo junto con la comunidad hotelera.

La industria turística, agregó Apatel, mantiene comunicación constante con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y los cuerpos de rescate para reforzar las medidas de prevención ante el mal tiempo.

Según el reporte oficial del COEN, las afectaciones principales en el distrito de Boquete se concentran en deslizamientos de tierra y daños a estructuras:

Deslizamientos de tierra 26

Viviendas afectadas 25

Árboles caídos (en vías y residencias) 8

Colapso de estructuras (Zarzo) 1.

La emergencia obligó a movilizar a varias familias a lugares seguros. El COEN confirma que siete familias, un total de 28 personas, han sido evacuadas.