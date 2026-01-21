Falta de firmas frena debate del reglamento interno en comisión

Tras un breve receso, se incorporaron a la sesión los diputados Benicio Robinson y Arquesio Arias. A su regreso, se dio lectura al artículo 105 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, que regula la alteración del orden del día y establece que este tipo de propuestas debe contar con el respaldo de al menos cinco firmas dentro de la comisión para poder ser considerada.<b>El diputado José Luis Varela expresó su rechazo a la propuesta</b>, argumentando que el artículo 105 es una norma diseñada para el pleno de la Asamblea y no para su aplicación en las comisiones. 'No creo que esta norma deba aplicarse aquí', sostuvo.La respuesta vino de inmediato. El diputado Benicio Robinson replicó que todas las normas que rigen el pleno son igualmente aplicables en las comisiones, al tratarse de un solo reglamento que ordena el trabajo legislativo en su conjunto.