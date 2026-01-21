Falta de firmas frena debate del reglamento interno en comisión

La discusión sobre el nuevo Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional volvió a quedar en suspenso, luego de que una comisión legislativa rechazara alterar el orden del día para dar paso al primer debate de los proyectos que buscan reformar las reglas internas del Órgano Legislativo.

La propuesta fue presentada por el diputado Augusto Palacios, con el respaldo de la diputada Yamireliz Daymirelkis Chong Smith, de libre postulación, y se amparaba en el artículo 105 del reglamento interno, que permite modificar el orden del día. El objetivo era incluir como punto número 10 el primer debate de los proyectos de ley orientados a reformar el reglamento que rige el funcionamiento de la Asamblea.

Desde el inicio del debate, Palacios apeló al compromiso político asumido por los 71 diputados al comienzo del actual periodo legislativo y recordó que el reglamento vigente data de 2009, sin una revisión integral desde hace casi 17 años. A su juicio, postergar nuevamente la discusión afecta la credibilidad del Legislativo frente a una ciudadanía que exige mayor transparencia y eficiencia.