Falta de firmas frena debate del reglamento interno en comisión

Sede de la Asamblea Nacional. Archivo | La Estrella de Panamá
Ismael Gordón Guerrel
  • 21/01/2026 18:19
La propuesta para alterar el orden del día fue rechazada al no contar con las cinco firmas requeridas, pese a llamados a debatir el reglamento interno

La discusión sobre el nuevo Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional volvió a quedar en suspenso, luego de que una comisión legislativa rechazara alterar el orden del día para dar paso al primer debate de los proyectos que buscan reformar las reglas internas del Órgano Legislativo.

La propuesta fue presentada por el diputado Augusto Palacios, con el respaldo de la diputada Yamireliz Daymirelkis Chong Smith, de libre postulación, y se amparaba en el artículo 105 del reglamento interno, que permite modificar el orden del día. El objetivo era incluir como punto número 10 el primer debate de los proyectos de ley orientados a reformar el reglamento que rige el funcionamiento de la Asamblea.

Desde el inicio del debate, Palacios apeló al compromiso político asumido por los 71 diputados al comienzo del actual periodo legislativo y recordó que el reglamento vigente data de 2009, sin una revisión integral desde hace casi 17 años. A su juicio, postergar nuevamente la discusión afecta la credibilidad del Legislativo frente a una ciudadanía que exige mayor transparencia y eficiencia.

Tras un breve receso, se incorporaron a la sesión los diputados Benicio Robinson y Arquesio Arias. A su regreso, se dio lectura al artículo 105 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, que regula la alteración del orden del día y establece que este tipo de propuestas debe contar con el respaldo de al menos cinco firmas dentro de la comisión para poder ser considerada.

El diputado José Luis Varela expresó su rechazo a la propuesta, argumentando que el artículo 105 es una norma diseñada para el pleno de la Asamblea y no para su aplicación en las comisiones. “No creo que esta norma deba aplicarse aquí”, sostuvo.

La respuesta vino de inmediato. El diputado Benicio Robinson replicó que todas las normas que rigen el pleno son igualmente aplicables en las comisiones, al tratarse de un solo reglamento que ordena el trabajo legislativo en su conjunto.

La presidenta de la comisión, la diputada Dana Castañeda, zanjó el debate técnico al recordar que la comisión está integrada por nueve miembros y que la propuesta presentada no alcanzó el mínimo de cinco firmas requeridas. “Existe un solo reglamento para el pleno y para las comisiones”, enfatizó.

Al no completarse los respaldos necesarios, la moción para alterar el orden del día no prosperó, dejando nuevamente fuera de la agenda inmediata el debate del reglamento interno, un tema que, pese a los discursos de urgencia y compromiso político, continúa entrampado en los procedimientos legislativos.

