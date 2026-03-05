Resultados del Concurso General de Becas 2026 del Ifarhu: lo que se sabe

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó que durante este mes se podría dar a conocer los resultados del Concurso General de Becas 2026, en el que se anunciarán los estudiantes preseleccionados.

La entidad recomendó a los participantes conservar la contraseña asignada durante el proceso de inscripción y mantenerse atentos a las fechas de verificación, las cuales serán publicadas en el portal oficial de la institución.

El proceso de postulación estuvo abierto del 12 al 23 de enero a través del sitio web de la entidad.