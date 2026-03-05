  1. Inicio
Información útil

Resultados del Concurso General de Becas 2026 del Ifarhu: lo que se sabe

El Ifarhu se prepara para publicar resultados del concurso nacional de becas.
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/03/2026 14:35
La entidad pidió a los aspirantes conservar su contraseña y estar atentos al portal oficial para el proceso de verificación.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó que durante este mes se podría dar a conocer los resultados del Concurso General de Becas 2026, en el que se anunciarán los estudiantes preseleccionados.

La entidad recomendó a los participantes conservar la contraseña asignada durante el proceso de inscripción y mantenerse atentos a las fechas de verificación, las cuales serán publicadas en el portal oficial de la institución.

El proceso de postulación estuvo abierto del 12 al 23 de enero a través del sitio web de la entidad.

Ifarhu recibe más de 151 mil postulaciones en su concurso nacional de becas

Según datos del Ifarhu, un total de 151,036 estudiantes a nivel nacional se inscribieron en esta convocatoria, reflejando un alto interés por acceder a oportunidades educativas en el país.

En cuanto a la distribución de aspirantes por nivel académico, Primaria registró la mayor cantidad de postulaciones con 76,705 estudiantes, seguido por Premedia con 29,358 solicitudes.

Para los niveles superiores, las cifras oficiales indican 12,914 postulaciones en Media, 22,327 aspirantes a licenciaturas, 9,303 inscripciones para maestrías y 426 postulantes a programas de doctorado.

