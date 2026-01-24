Beca para estudiantes con discapacidad: Ifarhu abre convocatoria 2026

Con el objetivo de promover la inclusión y garantizar el acceso a la educación en todos los niveles, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció la apertura de la <b>convocatoria 2026 del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad</b>, cuyo período de inscripción se desarrollará del 26 de enero al 6 de febrero de 2026.El programa está dirigido a estudiantes con discapacidad que cursen educación primaria, premedia, media, universitaria, maestría y doctorado, y busca brindar un respaldo económico que les permita continuar y fortalecer su proceso de formación académica.La postulación se realizará de manera virtual a través del <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="http://www.ifarhu.gob.pa" target="_blank">portal oficial</a></b>, donde los aspirantes deberán completar el formulario de inscripción y conservar la contraseña asignada, la cual será necesaria para verificar posteriormente si resultan preseleccionados.El IFARHU reiteró el llamado a los interesados a aplicar dentro del período establecido y a verificar cuidadosamente los requisitos publicados en los canales oficiales de la institución antes de iniciar el proceso.<b>Requisitos según nivel educativo</b><b>Básica General y Media (planteles oficiales y particulares):</b>Diagnóstico médico emitido por un especialista de la Caja de Seguro Social, Hospital del Niño, Hospital Santo Tomás, hospitales privados o centros de salud, con sello y registro médico, con una vigencia no mayor a 12 meses; o carné de SENADIS o certificado escolar de IPHE.Estar matriculado en el sistema educativo.<b>Universitario – Primer ingreso (universidades oficiales):</b>Diagnóstico médico con las mismas especificaciones establecidas por el IFARHU.Estar matriculado en el sistema educativo.<b>Universitario – Continuación de carrera (universidades oficiales):</b>Diagnóstico médico vigente conforme a los requisitos establecidos.Estar matriculado en el sistema educativo.Ser estudiante regular, con materias completas según el plan de estudio.<b>Maestría y Doctorado (universidades oficiales):</b>Diagnóstico médico emitido por un especialista autorizado, con vigencia no mayor a 12 meses; o carné de SENADIS o certificado de IPHE.Estar matriculado en el sistema educativo.El IFARHU recordó que solo se evaluarán las solicitudes que cumplan con todos los requisitos, por lo que exhortó a los aspirantes a revisar detalladamente la información antes de completar la inscripción.