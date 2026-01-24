Beca para estudiantes con discapacidad: Ifarhu abre convocatoria 2026

Con el objetivo de promover la inclusión y garantizar el acceso a la educación en todos los niveles, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció la apertura de la convocatoria 2026 del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad, cuyo período de inscripción se desarrollará del 26 de enero al 6 de febrero de 2026.

El programa está dirigido a estudiantes con discapacidad que cursen educación primaria, premedia, media, universitaria, maestría y doctorado, y busca brindar un respaldo económico que les permita continuar y fortalecer su proceso de formación académica.

La postulación se realizará de manera virtual a través del portal oficial, donde los aspirantes deberán completar el formulario de inscripción y conservar la contraseña asignada, la cual será necesaria para verificar posteriormente si resultan preseleccionados.

El IFARHU reiteró el llamado a los interesados a aplicar dentro del período establecido y a verificar cuidadosamente los requisitos publicados en los canales oficiales de la institución antes de iniciar el proceso.

Requisitos según nivel educativo

Básica General y Media (planteles oficiales y particulares):

Diagnóstico médico emitido por un especialista de la Caja de Seguro Social, Hospital del Niño, Hospital Santo Tomás, hospitales privados o centros de salud, con sello y registro médico, con una vigencia no mayor a 12 meses; o carné de SENADIS o certificado escolar de IPHE.

Estar matriculado en el sistema educativo.

Universitario – Primer ingreso (universidades oficiales):

Diagnóstico médico con las mismas especificaciones establecidas por el IFARHU.

Estar matriculado en el sistema educativo.

Universitario – Continuación de carrera (universidades oficiales):

Diagnóstico médico vigente conforme a los requisitos establecidos.

Estar matriculado en el sistema educativo.

Ser estudiante regular, con materias completas según el plan de estudio.

Maestría y Doctorado (universidades oficiales):

Diagnóstico médico emitido por un especialista autorizado, con vigencia no mayor a 12 meses; o carné de SENADIS o certificado de IPHE.

Estar matriculado en el sistema educativo.

El IFARHU recordó que solo se evaluarán las solicitudes que cumplan con todos los requisitos, por lo que exhortó a los aspirantes a revisar detalladamente la información antes de completar la inscripción.