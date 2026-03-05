Cancillerías de Panamá y Cuba dialogan por caso de 10 panameños detenidos en La Habana

El Gobierno de Panamá informó que mantiene comunicaciones a alto nivel con las autoridades de Cuba ante la investigación que involucra a diez ciudadanos panameños en la ciudad de La Habana.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá señaló la mañana de este jueves 5 de marzo que las cancillerías de ambos países han sostenido contactos dentro de un marco de respeto mutuo y cooperación diplomática para abordar la situación.

Los diez panameños fueron detenidos la semana pasada tras ingresar al país con el propósito de confeccionar letreros con contenidos considerados “subversivos y contrarios al orden constitucional”.

El Ministerio del Interior de Cuba indicó que los implicados habrían reconocido ser autores de los hechos ocurridos en la ciudad de La Habana. Los implicados puede ser condenados a 10 años de cárcel.

Durante esas conversaciones, Panamá reiteró su interés en que, dentro del proceso legal en curso, se garanticen plenamente los derechos de los ciudadanos panameños, incluyendo el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el acceso a asistencia jurídica local adecuada.

La Cancillería panameña también informó que, desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, la Embajada de Panamá en La Habana activó los mecanismos de protección y asistencia consular correspondientes.

En ese sentido, el embajador panameño en Cuba, Edwin Pitty, y el personal diplomático mantienen contacto permanente con las autoridades cubanas, con el objetivo de dar seguimiento a la situación de los connacionales, velar por su bienestar y asegurar que reciban la asistencia consular y la protección diplomática contempladas en el derecho internacional.