Mulino cambia nuevamente la dirección de la Senniaf y designa a Andrea Carolina Vega

La Senniaf es la entidad estatal encargada de coordinar y ejecutar las políticas públicas de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia en Panamá, además de administrar programas, planes y proyectos dirigidos a esta población.El decreto establece que la designación entrará en vigor a partir de la toma de posesión del cargo, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 14 de 2009, que creó la institución.La designación de Vega se conoce un día después que el Ejecutivo designara como encargada del Senniaf a Otilia Rodriguez, que tiene el cargo de directora de Protección de la citada entidad.