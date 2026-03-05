Mulino cambia nuevamente la dirección de la Senniaf y designa a Andrea Carolina Vega

Andrea Carolina Vega fue designada como directora general encargada de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) por el presidente José Raúl Mulino luego de la renuncia este 3 de marzo de Ana Fábrega. La designación quedó oficializada mediante el Decreto Ejecutivo No. 7 de este 4 de marzo, publicado en la Gaceta Oficial, y lleva también la firma de la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango. Según el documento, Vega asumirá el cargo de manera temporal mientras se realiza el nombramiento del director o directora titular de la entidad.

El decreto señala que la medida se adopta luego de que el 3 de marzo de 2026 la entonces directora Ana Fábrega presentara su renuncia al cargo. Ante esta situación, el Ejecutivo decidió designar a Vega para garantizar la continuidad administrativa y operativa de la institución.

La Senniaf es la entidad estatal encargada de coordinar y ejecutar las políticas públicas de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia en Panamá, además de administrar programas, planes y proyectos dirigidos a esta población. El decreto establece que la designación entrará en vigor a partir de la toma de posesión del cargo, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 14 de 2009, que creó la institución. La designación de Vega se conoce un día después que el Ejecutivo designara como encargada del Senniaf a Otilia Rodriguez, que tiene el cargo de directora de Protección de la citada entidad.