Trump y Mulino se reunirán en Miami: así será el encuentro con 11 presidentes de América Latina

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, participará este sábado en una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a otros 11 mandatarios de América Latina, en un encuentro que se realizará en Miami y que abordará temas clave de la agenda regional.

La reunión se celebrará en el Hotel Doral, al sur de la ciudad de Miami, y está prevista para iniciar a las 12:00 del mediodía del sábado, extendiéndose hasta aproximadamente las 7:30 de la noche, según adelantó el mandatario panameño.

Un almuerzo conversado entre Trump y 12 presidentes

Mulino explicó que el formato del encuentro será distinto al de las cumbres tradicionales, ya que no habrá una sesión plenaria formal donde cada mandatario exponga largos discursos.

En cambio, el encuentro con Trump será un “almuerzo conversado” con los 12 presidentes invitados.

“Es un almuerzo conversado con la docena de presidentes que vamos a estar allí”, indicó el mandatario.

El presidente panameño señaló que no existe una agenda rígida, por lo que los temas dependerán en gran medida de las inquietudes del presidente estadounidense y de los planteamientos que cada líder decida llevar a la mesa.

Los temas que podrían marcar la reunión

Aunque el formato será flexible, Mulino adelantó que se espera que la conversación gire en torno a temas regionales y globales de alto interés para Estados Unidos y América Latina.

Entre los asuntos que podrían discutirse están:

Defensa y fortalecimiento de la democracia en la región

- Lucha contra el narcotráfico

- Combate al lavado de dinero

- Seguridad continental

- Situación política regional

El mandatario panameño señaló que el contexto internacional actual hace que el momento sea propicio para discutir los desafíos que enfrenta América Latina y su relación con Estados Unidos.

El papel estratégico de Panamá

Mulino también subrayó que Panamá llega al encuentro con una posición particular dentro de la región, debido a su papel estratégico en el comercio global gracias al Canal de Panamá.

“Panamá juega un rol importante porque somos el único país que tiene un canal”, expresó el presidente, al destacar el peso geopolítico que tiene el país dentro de la conversación regional.

Evento diplomático y posible agenda paralela

La jornada también incluirá un cóctel diplomático a las 6:30 de la tarde, organizado por el secretario de Estado de Estados Unidos para los presidentes asistentes y otros invitados del gobierno estadounidense.

Además, existe la posibilidad de que se realicen reuniones bilaterales entre ministros y autoridades de ambos países, aunque hasta el momento esas citas no han sido confirmadas oficialmente.

Mulino señaló que mantiene altas expectativas sobre el encuentro, el cual reunirá a líderes latinoamericanos y a representantes de entidades internacionales en un momento clave para la política regional.