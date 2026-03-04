Mulino y otros 11 presidentes latinoamericanos hablarán con Trump este sábado

El presidente de Donald Trump organizó para este sábado 7 de marzo una cumbre en el Trump National Doral Miami una cumbre con 12 presidentes latinoamericanos, donde hablarán sobre diversos temas entre ellos la seguridad hemisférica y la migración irregular.

De acuerdo con los organizadores al encuentro asistirán:

• El presidente de Argentina, Javier Milei.

• El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

• El presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

• El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles.

• El presidente de República Dominicana, Luis Abinader.

• El presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

• El presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

• El presidente de Guyana, Irfaan Ali.

• El presidente de Honduras, Nasry Tito Asfura.

• El presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

• El presidente de Paraguay, Santiago Peña.

• La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

De acuerdo con la agenda preliminar, la cumbre estará centrada en tres ejes principales: el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad regional, la promoción de la prosperidad mediante inversiones y comercio, y la defensa de los valores democráticos y las libertades individuales en el hemisferio.

Se espera que tras la reunión se emita una declaración conjunta con compromisos específicos en áreas como combate al crimen organizado, cadenas de suministro estratégicas, energía y desarrollo económico.

Trump ha elogiado públicamente a varios líderes latinoamericanos en distintas ocasiones, por ejemplo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha dicho que es “una de mis personas favoritas”, mientras que anteriormente se refirió al mandatario de Argentina, Javier Milei, como su “presidente favorito”.