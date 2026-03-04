Senniaf reubica a 10 adultos con discapacidad de Chitré a centro especializado en Coclé

En una decisión orientada a reforzar la protección de personas en condición de vulnerabilidad, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) informó la reubicación de los 10 adultos con discapacidad que permanecían en el Hogar María Auxiliadora (propiedad del estado panameño), en el distrito de Chitré, provincia de Herrera, hacia el Campamento Guadalupano, en la provincia de Coclé, un centro especializado en la atención integral de personas con discapacidad.

La medida, según explicó la entidad, busca asegurar que estos jóvenes adultos reciban cuidados acordes a sus necesidades físicas, médicas y psicosociales, en un entorno con instalaciones adecuadas, mayor seguridad y personal capacitado. El nuevo centro, de gestión privada, está diseñado específicamente para brindar atención especializada, lo que permitirá fortalecer su bienestar y calidad de vida.

Previo al traslado, todos fueron evaluados médica y psiquiátricamente en un centro hospitalario, donde se les practicaron estudios clínicos y controles integrales. El proceso, detalló la institución, se realizó bajo estrictos criterios de salud y seguridad para garantizar su integridad durante cada etapa.

SENNIAF indicó que esta decisión también responde a la necesidad de priorizar condiciones adecuadas de convivencia en los espacios de atención, especialmente para la población infantil y adolescente que reside en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

La entidad reiteró su compromiso con la protección de quienes enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad, subrayando que garantizar sus derechos fundamentales no es solo una responsabilidad institucional, sino un deber del Estado que requiere el acompañamiento de la sociedad en su conjunto.