España despliega la fragata Cristóbal Colón en el Mediterráneo para proteger a Chipre

España decidió reforzar su presencia militar en el <b>Mediterráneo oriental</b> con el despliegue de la <b>fragata Cristóbal Colón (F-105)</b>, que se integrará al grupo aeronaval liderado por el <b>portaaviones francés Charles de Gaulle</b> para brindar protección a <b>Chipre</b> ante la creciente tensión en la región. La medida fue confirmada por el Ministerio de Defensa, que destacó el compromiso de Madrid con la <b>seguridad de la Unión Europea</b> y la defensa de su frontera oriental.La embarcación española se unió el pasado 3 de marzo a las maniobras navales <b>Fanal-19</b>, en las que participa junto a fuerzas navales de Francia y Grecia. Durante los ejercicios realiza tareas de <b>escolta, defensa aérea y adiestramiento avanzado</b>, pero el Gobierno español decidió posteriormente que continúe acompañando al grupo aeronaval francés en su despliegue hacia el Mediterráneo, donde los buques prevén arribar cerca de la isla de <b>Creta alrededor del 10 de marzo</b>.La fragata tendrá como misión principal proporcionar <b>protección aérea y defensa naval</b>, reforzando las capacidades de seguridad en torno a Chipre, país que recientemente solicitó apoyo a sus socios europeos tras <b>ataques atribuidos a Irán y a la milicia libanesa Hezbolá</b>. Además, el buque permanecerá preparado para <b>eventuales operaciones de evacuación de civiles</b> si la situación regional se deteriora.Según fuentes del Ministerio de Defensa, el despliegue también complementará la <b>batería antimisiles Patriot</b> que España mantiene desde hace años en Turquía, destinada a vigilar posibles amenazas aéreas en el flanco oriental de Europa.El Gobierno español subraya que esta participación militar tiene un <b>carácter estrictamente defensivo</b> y se enmarca en la solidaridad entre países de la Unión Europea. Madrid ha insistido en que su apoyo a Chipre no contradice su postura crítica frente a la ofensiva militar lanzada por <b>Estados Unidos e Israel contra Irán</b>, conflicto en el que España ha decidido no participar ni autorizar el uso de sus bases de <b>Rota y Morón</b> para operaciones ofensivas.El presidente del Gobierno, <b>Pedro Sánchez</b>, ya había trasladado su respaldo al mandatario chipriota <b>Nikos Christodoulides</b> tras el impacto de un dron en la base británica de <b>Akrotiri</b>, incidente que elevó la tensión en la región y obligó a cancelar una reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea prevista en la isla.El despliegue militar también se produce mientras otros países europeos incrementan su presencia en la zona. <b>Grecia</b> ha enviado dos fragatas y cazas <b>F-16</b>, mientras <b>Francia</b> movilizó el portaaviones <b>Charles de Gaulle</b> junto a otras unidades navales con el objetivo adicional de facilitar posibles evacuaciones de ciudadanos europeos.La <b>fragata Cristóbal Colón</b>, considerada la más avanzada de la Armada española, fue entregada en 2012. Con <b>146 metros de eslora, 6.391 toneladas de desplazamiento y una tripulación superior a 200 marinos</b>, está equipada con el sistema de combate <b>Aegis</b>, misiles <b>SM-2</b> y <b>ESSM</b>, además de un helicóptero naval <b>SH-60B Seahawk</b>. Su tecnología le permite interceptar <b>aviones y misiles a más de 150 kilómetros de distancia</b>, convirtiéndola en uno de los principales activos de defensa aérea de España.El Ejecutivo español evaluó otras alternativas de apoyo a Chipre, como el envío de sistemas antidrón o baterías antiaéreas adicionales, pero finalmente optó por el despliegue naval. Será la <b>primera participación militar española relacionada con este conflicto</b>, en una misión centrada en la protección de aliados europeos y la estabilidad regional.