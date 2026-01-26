Las 5 claves de hoy en Panamá y el mundo | 26 de enero

— Segunda muerte en operativo migratorio en EE. UU.

Un nuevo fallecimiento durante un operativo migratorio en Minneapolis ha encendido las alarmas. Se trata de Alex Pretti, un enfermero que murió durante una intervención de agentes federales, convirtiéndose en la segunda víctima mortal vinculada a estos operativos. El caso ha generado críticas por el uso de la fuerza y reavivado el debate sobre las políticas migratorias en Estados Unidos.

— Ifarhu anuncia quiénes cobran el tercer pago del Pase-U 2025

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que este 27 de enero se realizará el tercer pago del Pase-U 2025 para estudiantes de distintas regiones del país. La entidad reiteró a los acudientes verificar las listas y cumplir con los requisitos establecidos para el retiro del beneficio.

— Foro Penal reporta 266 presos políticos excarcelados en Venezuela

La ONG Foro Penal informó que 266 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el 8 de enero de 2026. Aunque el balance es presentado como un avance, la organización advirtió que aún persisten detenciones por motivos políticos y mantiene el monitoreo de la situación.

— El deterioro vial ahuyenta al turismo en El Valle de Antón

El mal estado de las calles y vías de acceso en El Valle de Antón comienza a pasar factura al turismo. Residentes y empresarios alertan que la falta de mantenimiento vial afecta la experiencia de los visitantes y pone en riesgo la actividad económica de uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país.

— Cancillería se desmarca del viaje de diputados a Taiwán

La Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá aclaró que el reciente viaje de un grupo de diputados panameños a Taiwán no representa la posición oficial del Estado panameño. La Cancillería subrayó que estas visitas se realizaron a título personal y reiteró que la política exterior del país se maneja exclusivamente a través de los canales diplomáticos oficiales.