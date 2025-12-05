Los Caicedo mantienen fuero electoral y podrán correr en elecciones de Partido Popular

A pesar del fuerte escándalo desatado por la operación Nodriza, que desmanteló una presunta red criminal dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero, los miembros de la familia Caicedo podrán correr en las elecciones internas del Partido Popular (PP) y mantener su fuero electoral que los protege como candidatos.

La controversia estalló a menos de una semana de las elecciones internas del PP, previstas para el 13 de diciembre, luego de que se revelara que dos familiares de César Caicedo, detenido por la operación, se encuentran aspirando a altos cargos dentro del partido.

César Caicedo hijo y su primo, Eric Jiménez Caicedo, figuran como candidatos a la vicepresidencia y a la tercera subsecretaría del colectivo, respectivamente. Ambos forman parte de la nómina liderada por el actual subsecretario general, Cirilo Salas, quien busca la presidencia del PP y la reelección en la directiva.

A pesar de que algunas voces dentro del PP, piden la renuncia y el levantamiento del fueron electoral de los Caicedo, el presidente de este colectivo, Daniel Brea, afirmó en el programa Noticias en 180 minutos que el partido no solicitará la renuncia de ninguno de los Caicedo ni pedirá el levantamiento del fuero electoral que actualmente los ampara.

“Ellos son libres de renunciar a sus aspiraciones en cualquier momento, incluso el mismo día de la elección, pero habrá que esperar qué decisión toman”, recalcó Brea.

El dirigente insistió en la presunción de inocencia y recordó que solo César Caicedo padre, quien fue candidato a diputado suplente, ha sido vinculado directamente al caso y actualmente mantiene arresto domiciliario. “Su hijo y su sobrino no han sido señalados por la justicia”, puntualizó.

Brea explicó que cualquier miembro del PP puede acudir al tribunal de honor para solicitar un proceso disciplinario que busque suspender o separar a los Caicedo, pero aclaró que él no promoverá dicha acción porque está concentrado en la organización de las elecciones internas.

No obstante, fue enfático en que, si tras los comicios alguno de los candidatos resulta vinculado formalmente al caso, el PP actuará de inmediato: “Dentro del partido no se permiten personas condenadas por delitos. Si la justicia determina culpabilidad, el partido expulsaría a quien corresponda”, aseguró.

El presidente del PP reconoció que la situación ha golpeado la imagen del colectivo, que históricamente se ha presentado como una organización sin miembros investigados por casos judiciales.

Brea señaló que los Caicedo son figuras relativamente nuevas dentro del PP, pero que cumplieron con todos los requisitos estatutarios para postularse. Indicó que se les hicieron excepciones similares a las que en su momento se concedieron a Martín Torrijos y Alberto Vallarino, y admitió que apenas ha conversado con ellos en un par de ocasiones.

Incluso aseguró no saber que Dayra Caicedo, secuestrada en febrero, era hija de César Caicedo padre y hermana de uno de los candidatos, a pesar de que este fue uno de los casos más mediáticos de Panamá durante el 2025.

De concretarse un triunfo de la nómina de Cirilo Salas el 13 de diciembre, César Caicedo hijo ocuparía la vicepresidencia, Eric Jiménez Caicedo una de las subsecretarías centrales y Cirilo Salas consolidaría su dominio del aparato partidista.