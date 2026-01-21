Kevin Cabrera da la bienvenida al senador Bernie Moreno y refuerza agenda bilateral en Panamá

El <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/kevin-marino-cabrera" target="_blank">embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera</a></b>, resaltó el fortalecimiento de la <b>cooperación bilateral</b> tras una visita oficial del <b>senador Bernie Moreno</b>, centrada en <b>infraestructura crítica</b>, <b>seguridad regional</b> y <b>oportunidades comerciales</b>, en un contexto de alineamiento hemisférico y prioridades estratégicas impulsadas por la <b>Casa Blanca</b>.