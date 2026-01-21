Kevin Cabrera da la bienvenida al senador Bernie Moreno y refuerza agenda bilateral en Panamá

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, resaltó el fortalecimiento de la cooperación bilateral tras una visita oficial del senador Bernie Moreno, centrada en infraestructura crítica, seguridad regional y oportunidades comerciales, en un contexto de alineamiento hemisférico y prioridades estratégicas impulsadas por la Casa Blanca.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el jefe de misión estadounidense calificó como “productivas” las reuniones sostenidas en Panamá, en las que ambas partes abordaron la protección de activos estratégicos, el refuerzo de la seguridad y la expansión del intercambio económico en el continente americano.

Seguridad e infraestructura en la agenda bilateral

Según el embajador, los encuentros permitieron avanzar en una agenda común orientada a proteger infraestructura crítica, un tema sensible para Estados Unidos y Panamá dada la relevancia del país como hub logístico, comercial y estratégico de la región. La cooperación en materia de seguridad fue presentada como un pilar para garantizar estabilidad y resiliencia frente a amenazas transnacionales.

Comercio hemisférico y respaldo político

Marino Cabrera también destacó la ampliación de oportunidades comerciales en el hemisferio, en línea con los intereses económicos estadounidenses y el posicionamiento de Panamá como plataforma regional. Además, informó que durante la visita se dio inicio a la iniciativa #Freedom250 y se conmemoró el primer año de gestión del presidente Donald Trump, un gesto político que refuerza el mensaje de continuidad y respaldo a la actual Administración estadounidense.