  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Ataque de perros en Isla Cañas termina con la vida de una tortuga marina

Tortuga lora muere tras ataque de perros sueltos en refugio protegido.
Tortuga lora muere tras ataque de perros sueltos en refugio protegido. Cedida | MiAmbiente
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/02/2026 14:39
MiAmbiente reporta la muerte de una tortuga lora tras un ataque de perros en Isla Cañas.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó sobre un lamentable incidente ocurrido en el Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas, donde una tortuga marina fue atacada por perros en soltura dentro del área protegida.

El hecho se registró la noche del 13 de febrero en el sector Punta Banco, Playita de Candy, ubicado entre Los Carboneros y El Roblar. Según el reporte, el equipo de guardaparques se trasladó de inmediato al lugar, pese a la distancia desde la base operativa, encontrando al ejemplar sin vida.

El animal fue identificado como Lepidochelys olivacea (tortuga lora), con un caparazón de 70 cm de ancho curvo y 68 cm de largo curvo, y presentaba lesiones severas producto del ataque. Siguiendo los protocolos sanitarios, el ejemplar fue enterrado en el mismo sector para evitar riesgos.

Se desconoce la identidad de los propietarios de los perros involucrados. MiAmbiente presentará la denuncia correspondiente ante la Juez de Paz para determinar responsabilidades.

Como medidas inmediatas, se trasladará una patrulla móvil al área para reforzar la vigilancia y se mantiene coordinación con autoridades locales para el seguimiento de la denuncia. Además, se ejecuta un plan de concienciación comunitaria sobre los impactos de los perros sueltos en la fauna silvestre.

Ataque de perros en Isla Cañas termina con la vida de una tortuga marina
Cedida | MiAmbiente
Isla Cañas protege más de 96 mil neonatos y refuerza patrullajes

El Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas es un área protegida de gran relevancia ecológica, reconocida por ser sitio de anidación de tortugas marinas, especialmente durante las arribadas. El territorio alberga alrededor de 700 personas, ya que también constituye un corregimiento.

El Ministerio de Ambiente recordó que no está permitido mantener animales domésticos dentro de las áreas protegidas, debido al riesgo que representan para la fauna silvestre y para las propias mascotas. Se solicita a los residentes controlar a sus animales y evitar que deambulen libremente.

Actualmente, Isla Cañas cuenta con un jefe de parque, ocho guardaparques y dos policías ambientales. Este año se estableció un vivero de tortugas y se mantienen patrullajes activos en ocho kilómetros de playa, logrando la liberación de 96,238 neonatos.

MiAmbiente hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, recordando que la protección de las tortugas marinas y la biodiversidad depende del respeto a las normas y del cuidado responsable de todos.

VIDEOS

Video: BID insta en Panamá a una mayor integración centroamericana para el desarrollo económico

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habla durante La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) este martes, en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habla durante La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) este martes, en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco ( BIENVENIDO VELASCO / EFE )

La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) arrancó...

Lo Nuevo