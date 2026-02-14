Ataque de perros en Isla Cañas termina con la vida de una tortuga marina

El <b>Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas</b> es un área protegida de gran relevancia ecológica, reconocida por ser sitio de anidación de tortugas marinas, especialmente durante las arribadas. El territorio alberga alrededor de<b> 700 personas</b>, ya que también constituye un corregimiento.El <b>Ministerio de Ambiente </b>recordó que no está permitido mantener animales domésticos dentro de las áreas protegidas, debido al riesgo que representan para la fauna silvestre y para las propias mascotas. Se solicita a los residentes controlar a sus animales y evitar que deambulen libremente.Actualmente, <b>Isla Cañas</b> cuenta con un jefe de parque, ocho guardaparques y dos policías ambientales. Este año se estableció un vivero de tortugas y se mantienen patrullajes activos en ocho kilómetros de playa, logrando la liberación de <b>96,238 neonatos</b>.MiAmbiente hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, recordando que la protección de las tortugas marinas y la biodiversidad depende del respeto a las normas y del cuidado responsable de todos.