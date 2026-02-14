Ataque de perros en Isla Cañas termina con la vida de una tortuga marina

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó sobre un lamentable incidente ocurrido en el Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas, donde una tortuga marina fue atacada por perros en soltura dentro del área protegida.

El hecho se registró la noche del 13 de febrero en el sector Punta Banco, Playita de Candy, ubicado entre Los Carboneros y El Roblar. Según el reporte, el equipo de guardaparques se trasladó de inmediato al lugar, pese a la distancia desde la base operativa, encontrando al ejemplar sin vida.

El animal fue identificado como Lepidochelys olivacea (tortuga lora), con un caparazón de 70 cm de ancho curvo y 68 cm de largo curvo, y presentaba lesiones severas producto del ataque. Siguiendo los protocolos sanitarios, el ejemplar fue enterrado en el mismo sector para evitar riesgos.

Se desconoce la identidad de los propietarios de los perros involucrados. MiAmbiente presentará la denuncia correspondiente ante la Juez de Paz para determinar responsabilidades.

Como medidas inmediatas, se trasladará una patrulla móvil al área para reforzar la vigilancia y se mantiene coordinación con autoridades locales para el seguimiento de la denuncia. Además, se ejecuta un plan de concienciación comunitaria sobre los impactos de los perros sueltos en la fauna silvestre.