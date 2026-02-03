Las 5 claves de hoy en Panamá y el mundo | 3 de febrero de 2026

<b>China advierte 'altos precios' a Panamá por anular contrato portuario</b>China calificó de 'absurdo' y 'vergonzoso' el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que anuló el contrato que permitía a Panama Ports Company operar terminales portuarias estratégicas alrededor del Canal de Panamá. Beijing aseguró que defenderá los intereses de sus empresas y advirtió que el país podría enfrentar 'altos precios' y consecuencias económicas si mantiene la decisión.<b>Panamá ingresa a la carrera regional de la inteligencia artificial</b>El país firmó un acuerdo de cooperación con Chile para desarrollar capacidades tecnológicas propias en inteligencia artificial (IA) e integrarse formalmente al proyecto LatamGPT, impulsando soluciones con valor regional para educación, salud y otros sectores clave.<b>MiAmbiente evalúa esterilización ante aumento de avistamientos de cocodrilos</b>Ante el incremento de reportes y videos de cocodrilos cerca de zonas urbanas, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) anunció que ya está trabajando en un plan integral para advertir a la población sobre zonas de riesgo y controlar la población de estos reptiles.<b>Estudiantes podrán retirar el tercer pago del Pase-U 2025 este 4 de febrero</b>El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continúa la entrega del tercer pago del Pase-U 2025. Los beneficiarios deberán acudir con requisitos como cédula y boletín con sello fresco a los centros habilitados para cobrar sus cheques.<b>Jubilados y pensionados cobrarán la primera quincena desde este miércoles</b>La Caja de Seguro Social informó que a partir del 4 de febrero iniciará el pago de la primera quincena del mes para jubilados y pensionados, tanto por transferencia electrónica como por cheques físicos según el método de pago registrado.