Las 5 claves de hoy en Panamá y el mundo | 3 de febrero de 2026

China advierte “altos precios” a Panamá por anular contrato portuario

China calificó de “absurdo” y “vergonzoso” el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que anuló el contrato que permitía a Panama Ports Company operar terminales portuarias estratégicas alrededor del Canal de Panamá. Beijing aseguró que defenderá los intereses de sus empresas y advirtió que el país podría enfrentar “altos precios” y consecuencias económicas si mantiene la decisión.

Panamá ingresa a la carrera regional de la inteligencia artificial

El país firmó un acuerdo de cooperación con Chile para desarrollar capacidades tecnológicas propias en inteligencia artificial (IA) e integrarse formalmente al proyecto LatamGPT, impulsando soluciones con valor regional para educación, salud y otros sectores clave.

MiAmbiente evalúa esterilización ante aumento de avistamientos de cocodrilos

Ante el incremento de reportes y videos de cocodrilos cerca de zonas urbanas, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) anunció que ya está trabajando en un plan integral para advertir a la población sobre zonas de riesgo y controlar la población de estos reptiles.

Estudiantes podrán retirar el tercer pago del Pase-U 2025 este 4 de febrero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continúa la entrega del tercer pago del Pase-U 2025. Los beneficiarios deberán acudir con requisitos como cédula y boletín con sello fresco a los centros habilitados para cobrar sus cheques.

Jubilados y pensionados cobrarán la primera quincena desde este miércoles

La Caja de Seguro Social informó que a partir del 4 de febrero iniciará el pago de la primera quincena del mes para jubilados y pensionados, tanto por transferencia electrónica como por cheques físicos según el método de pago registrado.