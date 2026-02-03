  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Las 5 claves de hoy en Panamá y el mundo | 3 de febrero de 2026

Aquí están las claves informativas de hoy, 3 de febrero de 2026.
Aquí están las claves informativas de hoy, 3 de febrero de 2026. Bienvenido Velasco | EFE
Por
Laura Chang
  • 03/02/2026 17:16
Aquí están las claves informativas de hoy, 3 de febrero de 2026, con los hechos más relevantes de Panamá y el mundo que marcan la tarde de la agenda política, económica y social del momento.

China advierte “altos precios” a Panamá por anular contrato portuario

China calificó de “absurdo” y “vergonzoso” el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que anuló el contrato que permitía a Panama Ports Company operar terminales portuarias estratégicas alrededor del Canal de Panamá. Beijing aseguró que defenderá los intereses de sus empresas y advirtió que el país podría enfrentar “altos precios” y consecuencias económicas si mantiene la decisión.

Panamá ingresa a la carrera regional de la inteligencia artificial

El país firmó un acuerdo de cooperación con Chile para desarrollar capacidades tecnológicas propias en inteligencia artificial (IA) e integrarse formalmente al proyecto LatamGPT, impulsando soluciones con valor regional para educación, salud y otros sectores clave.

MiAmbiente evalúa esterilización ante aumento de avistamientos de cocodrilos

Ante el incremento de reportes y videos de cocodrilos cerca de zonas urbanas, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) anunció que ya está trabajando en un plan integral para advertir a la población sobre zonas de riesgo y controlar la población de estos reptiles.

Estudiantes podrán retirar el tercer pago del Pase-U 2025 este 4 de febrero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continúa la entrega del tercer pago del Pase-U 2025. Los beneficiarios deberán acudir con requisitos como cédula y boletín con sello fresco a los centros habilitados para cobrar sus cheques.

Jubilados y pensionados cobrarán la primera quincena desde este miércoles

La Caja de Seguro Social informó que a partir del 4 de febrero iniciará el pago de la primera quincena del mes para jubilados y pensionados, tanto por transferencia electrónica como por cheques físicos según el método de pago registrado.

VIDEOS

Centroamérica enfrenta un extraordinario frente frío con temperaturas de hasta 2 grados
AME1247. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 02/02/2026.- Una mujer camina por el centro histórico este lunes, en San Salvador (El Salvador). Centroamérica afronta una extraordinaria ola de frío que golpea principalmente a Guatemala, Honduras y El Salvador, con temperaturas históricas de hasta -2 grados en algunas zonas montañosas, con la excepción de Panamá. EFE/Rodrigo Sura
AME1247. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 02/02/2026.- Una mujer camina por el centro histórico este lunes, en San Salvador (El Salvador). Centroamérica afronta una extraordinaria ola de frío que golpea principalmente a Guatemala, Honduras y El Salvador, con temperaturas históricas de hasta -2 grados en algunas zonas montañosas, con la excepción de Panamá. EFE/Rodrigo Sura ( Rodrigo Sura / EFE )

Desde Guatemala hasta Panamá se mantienen avisos por fuertes ciclos de viento de unos 40 kilómetros por hora, con posibles desprendimientos de techos,...

Lo Nuevo