Panama Crossroads celebra la diversidad gastronómica del país en su cuarta edición

Ya falta menos de una semana para el Festival Panama Crossroads, que se celebrará del 29 al 30 de enero no solo tendrá a disposición del público espacios para disfrutar de la música y reflexionar sobre el ámbito de las industrias creativas, sino que ofrecerá en su sección gastronómica un menú variado para todos los gustos.

Los chefs Cuquita Arias de Calvo, Andrea Pinzón, Fulvio Miranda, Alex Rodríguez, Ericka Rodríguez y Armando Bramwell del restaurante La Tapa del Coco serán los encargados de brindar experiencias culinarias en las que los ingredientes ancestrales formarán parte de las narrativas gastronómicas.

Todo ello en una cuarta edición cuya faceta gastronómica se centrará en la cocina comunal que representará a su vez a diversas influencias que componen el mapa culinario del país como la cocina amerindia y nativa, la herencia europea-española de la conquista, los sabores afroantillanos traídos durante la época de la esclavitud, la influencia norteamericana llegada con la fiebre del oro en 1849, la tradición china establecida con el construcción del ferrocarril interoceánico en 1854, y finalmente una mescolanza contemporánea que conforma hoy en día el rostro actual de la gastronomía panameña.

En este sentido, la experiencia gastronómica que busca ofrecer el festival es una intersección de culturas que también se pueda saborear en cada plato, representando cada día un cruce diferente.

La parte gastronómica del Panama Crossroads también tendrá a su disposición en su patio de comidas muchas otras opciones de restauración y coctelería, las cuales tendrán cocteles diseñados específicamente para el festival. Así mismo, habrán puestos ambulantes, los cuales ofrecerán jugos naturales, agua de pipa y otras delicias tradicionales, brindando una experiencia única.