Confirmado: Residente tendrá show en Panamá

La ciudad de Panamá se prepara para recibir la cuarta edición del Panama Crossroads Festival, un evento que fusiona música, arte, gastronomía y educación, y que se celebrará del 29 al 31 de enero de 2026. El festival ha revelado su primer lineup de artistas, destacando la presencia del puertorriqueño René Pérez Joglar, mundialmente conocido como Residente, quien encabeza la lista de invitados internacionales.

Residente encabeza el primer anuncio de artistas para el Panama Crossroads Festival 2026

El cartel de este primer anuncio promete una mezcla vibrante de géneros y talentos internacionales y locales. A la figura de Residente se suman otros grandes nombres internacionales como la icónica banda cubana Orishas y el aclamado proyecto The Ritual with Anané & Louie Vega. La oferta electrónica presenta a figuras como Mano Le Tough, Sally C, Vince, y Rwen Hybrid.

Como siempre, el festival incluirá talento nacional, como Señor Loop y Entre Nos. La escena electrónica local estará representada por Némula, Rui Vargas, The Checkup, y figuras emergentes como Buen Afro, DJ Norma, Greta Spark, Leo Pérez, Luca Ruiz, Nahum Ortiz, Ritmo Equis y Wally Stryk.

Además de los nombres principales, el Panama Crossroads ha confirmado una amplia lista de DJs y artistas que mantendrán la energía del festival, incluyendo a Aldrey, Alicefulloflove, Andrés Pérez, Claudia Oquero, Cutarro, Dal Florida, Disalazar, DJ Irviing, DJ Necar, Ferxo Díaz, Gerard R, Grets, Jo.el, Jota Ortiz, Kamarita, Kitana, Lawrence Díaz, Lil Lina, M3B, Mei, Melieé, Nicholls, Ruki Álvarez, Shmina, Vinoss y Zian.

Los organizadores han adelantado que aún quedan más artistas por confirmar para la cuarta edición del festival.