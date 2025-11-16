Rubén Blades se deshace en elogios hacia Roberto Delgado & Orquesta tras ganar el Latin Grammy por ‘Fotografías’

El cantautor panameño Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta sumaron otro galardón a su impresionante trayectoria al llevarse el Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor Álbum de Salsa por su producción “Fotografías”. Para Blades este es el galardón número 13 de los Latin Grammy, además de poseer 12 de los Grammy. Dos días después de la premiación, que se realizó el pasado 13 de noviembre en Las Vegas, Blades compartió un escrito que no sólo celebraba el premio, sino que se convirtió en un emotivo y profundo reconocimiento al talento y la consistencia de sus colegas panameños.

El homenaje de Rubén Blades para Roberto Delgado & Orquesta En su publicación en Instagram, Blades no dudó en destacar la grandeza de la banda, afirmando con orgullo: “Me atrevo a decir que la Orquesta de Roberto Delgado es el grupo musical que más reconocimiento ha recibido a nivel internacional en la historia musical de Panamá”. El llamado “Poeta de la Salsa” resaltó la trayectoria sin precedentes del colectivo, señalando que “ninguna banda panameña se ha presentado ante mayor cantidad de público, ha recibido más nominaciones ni ha ganado de manera tan consistente”. Blades enfatizó que la orquesta, liderada por un músico chiricano, ha conseguido “once Grammys (latinos y anglos) en los 14 años que tienen acompañándome”.

El corazón de su mensaje radicó en la humildad y el reconocimiento colectivo, dejando claro que “el éxito nunca es de una sola persona. Es producto de muchas contribuciones y de la unión de talentos y conocimientos que lo hacen posible”. Rubén Blades agradeció a sus colegas por el apoyo, felicitándolos por su “avance y evolución” durante esta década y media de trabajo conjunto. Para el panameño, esta dedicación “es lo que los hace especiales y capaces de mantener la calidad que explica estas distinciones. Porque cualquiera puede tener éxito. Lo difícil es mantenerlo”.