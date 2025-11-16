  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura
PANAMÁ

Rubén Blades se deshace en elogios hacia Roberto Delgado & Orquesta tras ganar el Latin Grammy por ‘Fotografías’

Rubén Blades junto a Roberto Delgado &amp; Orquesta se llevaron el Latin Grammy 2025 por ‘Fotografías’.
Rubén Blades junto a Roberto Delgado & Orquesta se llevaron el Latin Grammy 2025 por ‘Fotografías’. Alexis León en Pixabay
Por
Kathyria Caicedo
  • 16/11/2025 07:00
El trabajo de Blades junto a Roberto Delgado & Orquesta es una de las duplas más sólidas del género tropical, juntos suman varios reconocimientos en los últimos 15 años.

El cantautor panameño Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta sumaron otro galardón a su impresionante trayectoria al llevarse el Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor Álbum de Salsa por su producción “Fotografías”.

Para Blades este es el galardón número 13 de los Latin Grammy, además de poseer 12 de los Grammy.

Dos días después de la premiación, que se realizó el pasado 13 de noviembre en Las Vegas, Blades compartió un escrito que no sólo celebraba el premio, sino que se convirtió en un emotivo y profundo reconocimiento al talento y la consistencia de sus colegas panameños.

El homenaje de Rubén Blades para Roberto Delgado & Orquesta

En su publicación en Instagram, Blades no dudó en destacar la grandeza de la banda, afirmando con orgullo: “Me atrevo a decir que la Orquesta de Roberto Delgado es el grupo musical que más reconocimiento ha recibido a nivel internacional en la historia musical de Panamá”.

El llamado “Poeta de la Salsa” resaltó la trayectoria sin precedentes del colectivo, señalando que “ninguna banda panameña se ha presentado ante mayor cantidad de público, ha recibido más nominaciones ni ha ganado de manera tan consistente”. Blades enfatizó que la orquesta, liderada por un músico chiricano, ha conseguido “once Grammys (latinos y anglos) en los 14 años que tienen acompañándome”.

El corazón de su mensaje radicó en la humildad y el reconocimiento colectivo, dejando claro que “el éxito nunca es de una sola persona. Es producto de muchas contribuciones y de la unión de talentos y conocimientos que lo hacen posible”. Rubén Blades agradeció a sus colegas por el apoyo, felicitándolos por su “avance y evolución” durante esta década y media de trabajo conjunto. Para el panameño, esta dedicación “es lo que los hace especiales y capaces de mantener la calidad que explica estas distinciones. Porque cualquiera puede tener éxito. Lo difícil es mantenerlo”.

Finalmente, Blades extendió su felicitación a la orquesta, a Roberto Delgado, y a todos los profesionales clave en el proyecto “Fotografías”, incluyendo a Luis Perico Ortíz, Marco Linares y Daniel Ovie, entre otros.

Con un “¡Muchas gracias a los @latingrammys”, el cantautor agradeció a la Academia Latina de la Grabación y celebró el nuevo logro, reafirmando que este triunfo es un testimonio de la calidad musical panameña en el escenario global.

VIDEOS
Lo Nuevo