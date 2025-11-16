Rubén Blades se deshace en elogios hacia Roberto Delgado & Orquesta tras ganar el Latin Grammy por ‘Fotografías’

<b>El homenaje de Rubén Blades para Roberto Delgado &amp; Orquesta </b>En su publicación en Instagram, Blades no dudó en destacar la grandeza de la banda, afirmando con orgullo:<i> 'Me atrevo a decir que la </i><i><b>Orquesta de Roberto Delgado</b></i><i> es el grupo musical que más reconocimiento ha recibido a nivel internacional en la historia musical de Panamá'. </i><b>El llamado 'Poeta de la Salsa' resaltó la trayectoria sin precedentes del colectivo</b>, señalando que 'ninguna banda panameña se ha presentado ante mayor cantidad de público, ha recibido más nominaciones ni ha ganado de manera tan consistente'. Blades enfatizó que la orquesta, liderada por un músico chiricano, ha conseguido<i> 'once Grammys (latinos y anglos) en los 14 años que tienen acompañándome'.</i>