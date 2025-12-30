Meduca cambia fechas del período de reclamos del concurso docente 2026 tras detectar irregularidades

El <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca) </a></b>informó a la comunidad educativa y al público en general que se ha establecido una <b>nueva fecha, del 6 al 8 de enero de 2026</b>, para el <b>período de reclamos del Concurso General de Nombramiento de Maestros y Profesores 2026</b>.Según detalló la entidad en un comunicado, durante la revisión preliminar de los documentos presentados se identificaron <b>anomalías e irregularidades</b>, entre ellas <b>documentos alterados, información incompleta, espacios en blanco y archivos no adjuntados</b>, exigidos por la normativa vigente, lo que hace necesaria una <b>verificación minuciosa de cada concursante</b>.El Meduca indicó que esta medida tiene como propósito <b>garantizar la transparencia, legalidad y equidad del proceso</b>, y reafirmó que el Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores 2026 <b>se rige estrictamente por méritos</b>, y no por designaciones discrecionales.