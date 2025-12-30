Meduca cambia fechas del período de reclamos del concurso docente 2026 tras detectar irregularidades

El Ministerio de Educación (Meduca) informó a la comunidad educativa y al público en general que se ha establecido una nueva fecha, del 6 al 8 de enero de 2026, para el período de reclamos del Concurso General de Nombramiento de Maestros y Profesores 2026.

Según detalló la entidad en un comunicado, durante la revisión preliminar de los documentos presentados se identificaron anomalías e irregularidades, entre ellas documentos alterados, información incompleta, espacios en blanco y archivos no adjuntados, exigidos por la normativa vigente, lo que hace necesaria una verificación minuciosa de cada concursante.

El Meduca indicó que esta medida tiene como propósito garantizar la transparencia, legalidad y equidad del proceso, y reafirmó que el Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores 2026 se rige estrictamente por méritos, y no por designaciones discrecionales.