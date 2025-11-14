  1. Inicio
PANAMÁ

¡Atención docentes! Meduca abre convocatoria para nombramientos de maestros en centros bilingües 2026

El Meduca detalla requisitos para el Concurso General de Nombramientos de docentes para Centros Educativos de Formación Integral Bilingüe.
El Meduca detalla requisitos para el Concurso General de Nombramientos de docentes para Centros Educativos de Formación Integral Bilingüe.
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/11/2025 12:15
El Meduca abre convocatoria al Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores para los Centros Educativos de Formación Integral Bilingüe, un proceso que definirá las plazas docentes para el año escolar 2026.

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció la Convocatoria al Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores para los Centros Educativos de Formación Integral Bilingüe correspondiente al año escolar 2026.

Según informó la entidad, el período de convocatoria se desarrollará del 14 al 17 de noviembre de 2025. La apertura del proceso se realizará del 19 al 20 de noviembre, mientras que el periodo de postulación estará disponible del 21 al 25 de noviembre de 2025.

Meduca indicó que los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos generales, entre ellos:

Ser ciudadano panameño.

Gozar de buena salud física y mental.

No estar suspendido del cargo ni inhabilitado para ejercer funciones públicas.

No haber sido separado del cargo por orden de autoridad competente.

No haber sido destituido disciplinariamente del Ministerio de Educación ni haber sido condenado penalmente por conductas que atenten contra el pudor, la libertad sexual o por mal manejo de fondos públicos.

Tener inscritos en el Registro Permanente de Elegibles los títulos, créditos y demás documentos exigidos para el cargo al que se aspira.

Meduca detalla los requisitos específicos para participar de la convocatoria

Aspirante a maestro de Educación Preescolar: El aspirante deberá poseer como mínimo uno de los siguientes títulos:

Título de Profesorado en Educación y Licenciatura en Educación Preescolar o Inicial.

Título de Licenciatura en Educación Preescolar o Inicial.

Título de Profesorado en Educación Preescolar.

Aspirante a maestro de grado de Escuela Primaria: El aspirante deberá poseer como mínimo uno de los siguientes títulos:

Título de Profesorado en Educación y Licenciatura en Educación en la Etapa Primaria.

Título de Licenciatura en Educación en la Etapa Primaria.

Título de Profesor en Primaria.

Aspirante a maestro de asignatura especial en Educación Básica General: El aspirante deberá poseer como mínimo uno de los siguientes títulos:

Título de Profesorado de Segunda Enseñanza y Licenciatura en la especialidad correspondiente.

Título de Licenciatura en la especialidad.

Título de Técnico Universitario en la especialidad.

Aspirante a profesor de Educación Media Profesional y Técnica: El aspirante deberá presentar como mínimo uno de los siguientes títulos:

Título de Profesorado de Segunda Enseñanza y Licenciatura en la especialidad correspondiente.

Título de Licenciatura en la especialidad.

Título de Técnico Universitario en la especialidad.

Aspirante a profesor de Orientación en Educación Básica General y Media: El aspirante deberá poseer como mínimo uno de los siguientes títulos:

Título de Profesorado de Segunda Enseñanza en Orientación Educativa y Profesional.

Título de Licenciatura en Orientación Educativa y Profesional.

