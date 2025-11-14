¡Atención docentes! Meduca abre convocatoria para nombramientos de maestros en centros bilingües 2026

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció la Convocatoria al Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores para los Centros Educativos de Formación Integral Bilingüe correspondiente al año escolar 2026.

Según informó la entidad, el período de convocatoria se desarrollará del 14 al 17 de noviembre de 2025. La apertura del proceso se realizará del 19 al 20 de noviembre, mientras que el periodo de postulación estará disponible del 21 al 25 de noviembre de 2025.

Meduca indicó que los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos generales, entre ellos:

Ser ciudadano panameño.

Gozar de buena salud física y mental.

No estar suspendido del cargo ni inhabilitado para ejercer funciones públicas.

No haber sido separado del cargo por orden de autoridad competente.

No haber sido destituido disciplinariamente del Ministerio de Educación ni haber sido condenado penalmente por conductas que atenten contra el pudor, la libertad sexual o por mal manejo de fondos públicos.

Tener inscritos en el Registro Permanente de Elegibles los títulos, créditos y demás documentos exigidos para el cargo al que se aspira.