¡Atención docentes! Meduca abre este 24 de noviembre las vacantes para el concurso docente 2026

El <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca)</a></b> informó que el próximo lunes 24 de noviembre estará disponible la lista de vacantes para el <b>Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores 2026</b>. Los interesados podrán postularse del 25 de noviembre al 2 de diciembre, a través del sitio web <i>meduca.gob.pa</i>, en la sección 'Concurso por Nombramiento'.Según detalló la entidad, el listado de vacantes podrá consultarse directamente en el portal institucional del Meduca, dentro del apartado destinado al concurso.