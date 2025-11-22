  1. Inicio
¡Atención docentes! Meduca abre este 24 de noviembre las vacantes para el concurso docente 2026

El Meduca habilitará la lista de vacantes del concurso docente 2026 desde el 24 de noviembre.
El Meduca habilitará la lista de vacantes del concurso docente 2026 desde el 24 de noviembre.
Emiliana Tuñón
  • 22/11/2025 13:18
Docentes podrán postularse al concurso 2026 entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre.

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que el próximo lunes 24 de noviembre estará disponible la lista de vacantes para el Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores 2026.

Los interesados podrán postularse del 25 de noviembre al 2 de diciembre, a través del sitio web meduca.gob.pa, en la sección “Concurso por Nombramiento”.

Según detalló la entidad, el listado de vacantes podrá consultarse directamente en el portal institucional del Meduca, dentro del apartado destinado al concurso.

