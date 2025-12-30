Lotería fiscal en Panamá: Conozca los ganadores del tercer sorteo

La suerte volvió a sonreír. La Lotería Fiscal, administrada por la Dirección General de Ingresos (DGI), realizó este martes 30 de diciembre su tercer sorteo, celebrado en el centro comercial Los Andes Mall, donde nuevos ganadores se llevaron los premios en juego.

Durante el proceso del sorteo se extrajeron inicialmente los primeros cinco sobres, sin embargo, tras la verificación correspondiente fue necesario sacar dos sobres adicionales para los premios de 10 mil dólares, debido a que algunos seleccionados no cumplían con los requisitos establecidos.

La mayoría de los ganadores fueron mujeres y los premios se repartieron en las provincias de:

Panamá Oeste

Colon

Panamá

Herrera

Ganadores del tercer sorteo de la Lotería Fiscal:

A continuación, los ganadores de 10 mil dólares.

1. Ricardo Gabriel Ortega (Capira)

2. Clarissa Calderón (Chorrera)

3. Katherine Bethancourt López (Barrio Colón)

4. Magaly Córdoba (Chanis)

5. Josué Tejada (Colón)

Ganadores de 5 mil dólares

1. Janet Crespo

2. Amanda Beltrán

3. Noreida Edith Vásquez

4. Alejandra Gallardo

5. Itzia Constantino

6. Yasilei López

7. Ana Ramos

8. Diana Urriola

9. Luis Antonio Ríos Quintero

10. Yorvalinda Matheus

Ganadores de mil dólares

1. Itzaly Pérez

2. Ligia Gálvez

3. Lianca Martínez

4. Belbet Francis González

5. Marlene de León

6. Miguel Montenegro

7. Yaribel Cárdenas

8. Dayra Camarena

9. Melida de Gracia

10. Lisseth Lezcano

Las autoridades también informaron que en esta ocasión se recibieron y recolectaron cerca de 3 millones de facturas fiscales, una cifra que supera la registrada en los dos sorteos anteriores, reflejando una mayor participación ciudadana.