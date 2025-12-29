Lotería Fiscal 2025: hoy cierra el plazo para participar en el sorteo de este 30 de diciembre

La Lotería Fiscal celebrará este lunes 30 de diciembre su tercer y último sorteo del año, por lo que hoy es el último día para que los ciudadanos depositen sus sobres y participen en esta iniciativa que ha registrado un crecimiento significativo desde su lanzamiento.

Durante una entrevista en el noticiero matutino Telemetro Reporta, la licenciada Ana Silvia Velásquez, asesora del director de la Dirección General de Ingresos (DGI), destacó el aumento sostenido en la participación ciudadana desde el primer sorteo realizado en agosto.

“Empezamos este proyecto con el primer sorteo en el mes de agosto y tuvimos una participación de casi 42 mil sobres. Para el segundo sorteo vimos un incremento impresionante, con más de un millón de sobres”, señaló Velásquez, al resaltar las altas expectativas para el sorteo de mañana.

La asesora explicó que, aunque en esta ocasión las urnas estuvieron habilitadas por un mes —y no dos como en el sorteo anterior—, la respuesta de la ciudadanía ha sido positiva. “Estamos sumamente contentos con la respuesta que hemos recibido por parte de los ciudadanos”, afirmó.

Velásquez recordó que en cada sorteo se distribuyen $110 mil en premios, divididos en cinco premios de $10 mil, diez premios de $5 mil y diez premios de $1,000. “Es un buen monto, es un monto que a cualquiera le cae bien para este fin de año, para estas fiestas”, indicó.

El tercer y último sorteo de este año se realizará este 30 de diciembre en Los Andes Mall, en el área del food court, a la 1:00 p.m., por lo que las autoridades reiteran que hoy es el último día para participar.

Durante la entrevista, Velásquez también resaltó el impacto positivo de la Lotería Fiscal en la recaudación. “Hemos tenido un incremento de 20 millones. El promedio mensual del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Serviciosera de unos 70 millones y ahora estamos en 90 millones mensuales”, detalló, explicando que estos recursos se destinan a obras, educación, salud y mejoras viales.

Finalmente, reiteró la importancia de exigir la factura fiscal y denunciar cualquier irregularidad. “Si el ciudadano nota que no le quieren emitir la factura, es importante que haga la denuncia en el sitio web de la DGI, en la sección ‘Denuncia tu factura’”, puntualizó.