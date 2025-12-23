Lotería Fiscal: Hoy, último día para depositar facturas

Este <b>23 de diciembre</b> vence el plazo para que los ciudadanos puedan <b>depositar sus sobres con facturas en las urnas habilitadas a nivel nacional</b> y participar en el <b>tercer sorteo de la Lotería Fiscal de Panamá correspondiente a 2025</b>, informó la Dirección General de Ingresos (DGI).El sorteo se realizará el próximo <b>30 de diciembre</b> y forma parte de la iniciativa gubernamental que busca fortalecer la <b>cultura tributaria</b>, incentivando a los contribuyentes a solicitar la factura fiscal en cada compra.Para participar, los interesados deben reunir <b>un mínimo de cinco facturas</b>, emitidas entre el <b>31 de octubre y el 22 de diciembre</b>, y colocarlas dentro de un sobre cerrado, debidamente identificado con su <b>nombre completo y número de cédula</b>. En caso de que la factura no incluya estos datos, deberán escribirse manualmente en la parte posterior.La DGI recordó que el sobre debe llevar en la parte externa la siguiente información: <b>nombre completo, número de cédula, correo electrónico, dirección y número de teléfono</b>, requisitos indispensables para que la participación sea válida.Las urnas permanecerán disponibles <b>solo hasta hoy, 23 de diciembre</b>, en los puntos habilitados en todo el país, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos a no dejar pasar esta última oportunidad.En este sorteo, la Lotería Fiscal entregará <b>premios en efectivo</b> distribuidos de la siguiente manera: cinco premios de $<b>10,000</b>, diez premios de $<b>5,000</b> y diez premios de $<b>.1,000</b>, reforzando así el incentivo a la formalidad y al cumplimiento tributario.