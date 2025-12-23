Lotería Fiscal: Hoy, último día para depositar facturas

Este 23 de diciembre vence el plazo para que los ciudadanos puedan depositar sus sobres con facturas en las urnas habilitadas a nivel nacional y participar en el tercer sorteo de la Lotería Fiscal de Panamá correspondiente a 2025, informó la Dirección General de Ingresos (DGI).

El sorteo se realizará el próximo 30 de diciembre y forma parte de la iniciativa gubernamental que busca fortalecer la cultura tributaria, incentivando a los contribuyentes a solicitar la factura fiscal en cada compra.

Para participar, los interesados deben reunir un mínimo de cinco facturas, emitidas entre el 31 de octubre y el 22 de diciembre, y colocarlas dentro de un sobre cerrado, debidamente identificado con su nombre completo y número de cédula. En caso de que la factura no incluya estos datos, deberán escribirse manualmente en la parte posterior.

La DGI recordó que el sobre debe llevar en la parte externa la siguiente información: nombre completo, número de cédula, correo electrónico, dirección y número de teléfono, requisitos indispensables para que la participación sea válida.

Las urnas permanecerán disponibles solo hasta hoy, 23 de diciembre, en los puntos habilitados en todo el país, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos a no dejar pasar esta última oportunidad.

En este sorteo, la Lotería Fiscal entregará premios en efectivo distribuidos de la siguiente manera: cinco premios de $10,000, diez premios de $5,000 y diez premios de $.1,000, reforzando así el incentivo a la formalidad y al cumplimiento tributario.