¿Por qué Michael Amir Murillo no estará con la selección de Panamá ante El Salvador?

La <b><a href="/tag/-/meta/seleccion-de-panama">selección de Panamá</a></b> afrontará su partido crucial por la clasificación al <b><a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Mundial 2026</a></b> ante El Salvador con una baja en sus filas. El lateral <b>Michael Amir Murillo</b> fue liberado de la concentración y ya viajó de regreso a Francia para reintegrarse a su club, el Olympique de Marsella, debido a molestias musculares. <b>El encuentro decisivo se jugará este martes 18 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández, que estará lleno a capacidad.</b>