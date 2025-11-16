  1. Inicio
¿Por qué Michael Amir Murillo no estará con la selección de Panamá ante El Salvador?

Michael Amir Murillo se mantuvo entrenando con la selección de Panamá previo a los partidos de eliminatorias de Concacaf.
Kathyria Caicedo
  • 16/11/2025 06:45
Panamá ya tuvo su primer entrenamiento para el partido decisivo ante El Salvador y Michael Amir Murillo fue el gran ausente en la concentración.

La selección de Panamá afrontará su partido crucial por la clasificación al Mundial 2026 ante El Salvador con una baja en sus filas. El lateral Michael Amir Murillo fue liberado de la concentración y ya viajó de regreso a Francia para reintegrarse a su club, el Olympique de Marsella, debido a molestias musculares. El encuentro decisivo se jugará este martes 18 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández, que estará lleno a capacidad.

Murillo formaba parte de los convocados por el técnico Thomas Christiansen para las dos últimas fechas de la ronda final de las eliminatorias de Concacaf. Sin embargo, el jugador no vio acción en el partido del pasado jueves 13 en El Trébol ante Guatemala. Aunque en ese momento el director técnico afirmó que Murillo estaba disponible, se conoció que el futbolista viajó en horas de la noche del viernes de regreso a Marsella.

Michael Amir Murillo viajó a Francia tras ser liberado de la selección de Panamá

La selección de Panamá decidió liberar a Murillo, ya que el lateral arrastraba molestias físicas, desde el pasado fin de semana, que le impedirían ver acción en el partido del martes. Ante la lesión del lateral, el cuerpo técnico activó un plan de contingencia convocando de manera urgente a Iván Anderson, quien se unió a la concentración para cubrir la posición.

De esta manera, Christiansen ha reestructurado la defensa panameña, en el partido ante Guatemala le correspondió a César Blackman ocupar la posición habitual de Murillo.

En el partido contra El Salvador, la selección de Panamá se juega el pase directo al Mundial 2026.

