Eliminatorias: El Salvador con varias bajas para verse con Panamá

La<a href="/tag/-/meta/seleccion-de-panama"> <b>selección de Panamá</b></a> se prepara para su enfrentamiento más importante de la ronda final de las <b>eliminatorias de Concacaf rumbo al <a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Mundial 2026</a></b>, un partido a todo o nada que se jugará este <b>martes 18 de noviembre</b> en el Estadio Rommel Fernández contra <b>El Salvador</b>. La selección dirigida por Thomas Christiansen tiene en este encuentro la oportunidad de sellar su pase directo a la cita mundialista, la segunda en su historia futbolística. Actualmente, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/deportes/futbol/que-necesita-panama-para-clasificar-directamente-al-mundial-2026-HG17557110" target="_blank">Panamá se encuentra igualada en el Grupo A con Surinam, separadas únicamente por la diferencia de goles</a></b>, lo que convierte este duelo en una final anticipada para los canaleros.