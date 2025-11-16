Eliminatorias: El Salvador con varias bajas para verse con Panamá

La selección de Panamá se prepara para su enfrentamiento más importante de la ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, un partido a todo o nada que se jugará este martes 18 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández contra El Salvador. La selección dirigida por Thomas Christiansen tiene en este encuentro la oportunidad de sellar su pase directo a la cita mundialista, la segunda en su historia futbolística. Actualmente, Panamá se encuentra igualada en el Grupo A con Surinam, separadas únicamente por la diferencia de goles, lo que convierte este duelo en una final anticipada para los canaleros.

La selección panameña arribó a suelo patrio y ya realizó su primera sesión de entrenamiento el sábado, enfocada en afinar detalles para asegurar la victoria. El Salvador se alista para medirse con Panamá, pero con varias bajas Por su parte, la selección de El Salvador, llegó al istmo panameño tras una derrota ante Surinam y con una situación más definida, ya que está matemáticamente eliminado de la contienda. A pesar de esto, el conjunto visitante buscará cerrar su participación con dignidad en su último encuentro eliminatorio.

El escenario para la selección salvadoreña, conocida como “La Selecta”, se complica aún más debido a la baja de varias figuras importantes. El equipo no podrá contar con jugadores claves como Bryan Gil, Jefferson Valladares, Mauricio Cerritos y Nathan Ordaz para este compromiso. Estas ausencias representan un desafío adicional para la escuadra dirigida por el colombiano Hernán “Bolillo” Gómez.