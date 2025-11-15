Eliminatorias: Panamá se entrena por primera vez con grupo completo antes de medirse a El Salvador

La Selección Nacional de Fútbol de Panamá volvió a ejercitarse, esta vez con el grupo completo, luego de esa importante victoria ante Guatemala 2-3 en condición de visitante.

Bajo una lluvia intensa que por momentos cesaba en el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes, el equipo panameño volvió a ejercitarse bajo la mirada de Thomas Christiansen.

A pesar de la lluvia intensa, el equipo logró ejercitarse con normalidad, con la baja de Michael Murillo, quien se devolvió a Francia para recuperarse con el Olympique de Marsella de su lesión muscular que lo privó de jugar ante Guatemala.

Previo al entrenamiento, una de las figuras del equipo, Alberto Quintero, habló ante los medios sobre el partido ante El Salvador y de lo que fue su regreso a la selección, luego de varios años de ausencia.

Sensaciones de volver

“Estoy muy contento con mi regreso después de tantos años. Lo estoy disfrutando. Hemos dado un paso importante contra Guatemala, seguro no se la dejarán fácil a Surinam, pero nosotros debemos hacer nuestro trabajo”.

Experiencia dentro del campo

“Yo hago lo que me pide el entrenador y aguantar la presión era lo que debía hacer. Cuando entro hacemos el 2-3, había que aguantar el balón lo máximo posible. Estoy contento por lo que mostró el equipo y terminamos siendo premiados”.

Mensaje a los más jóvenes

“Ellos saben la responsabilidad que conlleva estos partidos en estas eliminatorias que no son nada fáciles. Solo les puedo decir que jueguen como lo hicieron contra Guatemala y seguro veremos los frutos el martes”.

Insultos a Adalberto Carrasquilla

“Lo hemos arropado bien. Lo han atacado mucho en Guatemala y en México. Se ha ganado el respeto y solo le pido al aficionado que lo arropen y le muestren su cariño durante el calentamiento, porque se lo merece y le den mucho amor”.

Rol del fanático

“Esperemos que nos den su apoyo desde el primer minuto. Estamos trabajando con mucha seriedad para sacar un buen resultado, pero esto es de todos. Queremos conseguir el objetivo y seguro el país también”.

Mensaje al fanático

“Creo que la afición está clara del mensaje que estamos mandando, el grupo tiene la fe de conseguir el objetivo”.

El Salvador

“Ellos están con su afición, a pesar de estar eliminados, pero seguro harán su partido. Sería vergüenza que no lo hicieran y no creo que vayan a regalar el encuetro. Hay que hacer un partido serio contra ellos”.

Resultado de Surinam-El Salvador

“Nosotros estábamos pendiente de nuestro partido, estábamos de visita y teníamos que hacer un gran partido. Tenemos la esperanza y la fe que haremos un buen partido”.

Tras este entrenamiento, el equipo volverá a ejercitarse este domingo 16 de noviembre en el estadio Rommel Fernández a las 8:30 a.m. (hora local).