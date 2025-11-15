Eliminatorias: Panamá se entrena por primera vez con grupo completo antes de medirse a El Salvador

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/seleccion-de-panama" target="_blank">La Selección Nacional de Fútbol de Panamá</a> volvió a ejercitarse, esta vez con el grupo completo, luego de esa importante victoria ante Guatemala 2-3 en condición de visitante.Bajo una lluvia intensa que por momentos cesaba en el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes, el equipo panameño volvió a ejercitarse <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/thomas-christiansen" target="_blank">bajo la mirada de Thomas Christiansen</a>.A pesar de la lluvia intensa, el equipo logró ejercitarse con normalidad, con la baja de Michael Murillo, quien se devolvió a Francia para recuperarse con el Olympique de Marsella de su lesión muscular que lo privó de jugar ante Guatemala.<b>Previo al entrenamiento, una de las figuras del equipo, Alberto Quintero, habló ante los medios sobre el partido ante El Salvador y de lo que fue su regreso a la selección, luego de varios años de ausencia.</b><b>Sensaciones de volver</b>'Estoy muy contento con mi regreso después de tantos años. Lo estoy disfrutando. Hemos dado un paso importante contra Guatemala, seguro no se la dejarán fácil a Surinam, pero nosotros debemos hacer nuestro trabajo'.<b>Experiencia dentro del campo</b>'Yo hago lo que me pide el entrenador y aguantar la presión era lo que debía hacer. Cuando entro hacemos el 2-3, había que aguantar el balón lo máximo posible. Estoy contento por lo que mostró el equipo y terminamos siendo premiados'.<b>Mensaje a los más jóvenes</b>'Ellos saben la responsabilidad que conlleva estos partidos en estas eliminatorias que no son nada fáciles. Solo les puedo decir que jueguen como lo hicieron contra Guatemala y seguro veremos los frutos el martes'.<b>Insultos a Adalberto Carrasquilla</b>'Lo hemos arropado bien. Lo han atacado mucho en Guatemala y en México. Se ha ganado el respeto y solo le pido al aficionado que lo arropen y le muestren su cariño durante el calentamiento, porque se lo merece y le den mucho amor'.<b>Rol del fanático</b>'Esperemos que nos den su apoyo desde el primer minuto. Estamos trabajando con mucha seriedad para sacar un buen resultado, pero esto es de todos. Queremos conseguir el objetivo y seguro el país también'.<b>Mensaje al fanático</b>'Creo que la afición está clara del mensaje que estamos mandando, el grupo tiene la fe de conseguir el objetivo'.<b>El Salvador</b>'Ellos están con su afición, a pesar de estar eliminados, pero seguro harán su partido. Sería vergüenza que no lo hicieran y no creo que vayan a regalar el encuetro. Hay que hacer un partido serio contra ellos'.<b>Resultado de Surinam-El Salvador</b>'Nosotros estábamos pendiente de nuestro partido, estábamos de visita y teníamos que hacer un gran partido. Tenemos la esperanza y la fe que haremos un buen partido'.Tras este entrenamiento, el equipo volverá a ejercitarse este domingo 16 de noviembre en el estadio Rommel Fernández a las 8:30 a.m. (hora local).