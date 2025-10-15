Panamá se aleja del Mundial: nuevo empate deja a la selección contra las cuerdas

Lo mejor que le puede pasar a Panamá es que Surinam se deje algún punto en los duelos ante Guatemala y El Salvador, pero a pesar de ello Panamá tiene que ganar si o si. Ya no existe un margen de error.Si el equipo hace los deberes, tiene que procurar hacerlo con una mayor cantidad de anotaciones superior a lo que haga Surinam en alguno de los dos duelos pendientes para superarlos en la diferencia de goles.Aún dependemos de nosotros, pero la realidad es que si antes estaba difícil, ahora las cosas se han dificultado aún más y existe una gran probabilidad que Panamá no logre clasificar a lo que podría ser su segunda Copa Mundial de la FIFA en toda la historia.Al equipo aún le resta visitar a Guatemala (13 de noviembre) y recibir a El Salvador (18 de noviembre) para culminar la fase de clasificación. Si algo debe hacer es Christiansen, levantarle el ánimo al equipo, a invitar a la afición a seguir creyendo y sobre todo sacar los resultados. Sumar los seis últimos puntos en disputa, sea como sea.