Exportaciones de Panamá suman $980.1 millones en 2025 y crecen 1.6 % interanual

Las <b>exportaciones registradas de bienes sin cobre de <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/fallo-contra-ppc-no-afectara-el-perfil-crediticio-de-panama-segun-moody-s-ratings-KM19620390">Panamá</a></b> alcanzaron $<b>980.1 millones en 2025</b>, lo que representa un <b>crecimiento de 1.6 % respecto a 2024</b> y el <b>mayor valor anual observado en los últimos 16 años</b>, según cifras del<a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/paises-de-la-aladi-cierran-acuerdo-para-dinamizar-comercio-cosmetico-de-55000-millones-CM19621298"> <b>Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC)</b></a>, publicadas por la <b>Oficina de Inteligencia Comercial del Ministerio de Comercio e Industrias</b>.El resultado refleja una expansión moderada del sector exportador en un contexto de recomposición de la oferta, con cambios en el liderazgo de los principales productos y una mayor diversificación de la canasta exportadora. A nivel de subpartidas arancelarias, los <b>camarones congelados</b> lideraron las exportaciones con <b>13.3 % del total</b>, seguidos por el <b>aceite de palma en bruto</b> (<b>7.7 %</b>).El <b>banano</b>, históricamente<a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/rueda-de-negocios-regional-proyecta-mas-de-72-millones-en-acuerdos-KO19606693"> el principal rubro de exportación</a>, redujo su participación a <b>7.5 %</b>, influido por la huelga y la salida temporal de operaciones de la empresa <b>Chiquita</b> durante el año anterior. En conjunto, las diez principales subpartidas —que incluyen desperdicios y desechos de acero, harina de pescado, medicamentos, café sin tostar ni descafeinar, teca en bruto, azúcar de caña y atunes de aleta amarilla— concentraron el <b>53.1 % de las exportaciones registradas</b>.Por capítulos del Sistema Armonizado, destacaron <b>pescados y crustáceos</b> (<b>22.2 %</b>), <b>frutas</b> (<b>11.3 %</b>) y <b>grasas y aceites</b> (<b>10.7 %</b>), seguidos por <b>fundición, hierro y acero</b> (<b>6.5 %</b>), <b>productos farmacéuticos</b> (<b>4.3 %</b>) y <b>alimentos preparados para animales</b> (<b>4.3 %</b>), confirmando el peso de los sectores agropecuario, agroindustrial e industrial en el desempeño exportador.En cuanto a los destinos, <b>Estados Unidos</b> se mantuvo como el principal mercado con <b>15.0 %</b>, seguido de <b>Taiwán</b> (<b>12.8 %</b>). La <b>Zona Libre de Colón</b> ocupó el tercer lugar con <b>7.7 %</b>, superando a <b>Países Bajos</b> (<b>7.4 %</b>), afectado por la menor salida de banano. Junto con <b>México, China, India, Costa Rica, Cuba y Tailandia</b>, estos mercados concentraron el <b>69.7 % del total exportado</b>.Al incorporar las exportaciones de valor agregado desde <b>regímenes especiales</b>, el <b>valor total exportado</b> alcanzó $<b>1,292.6 millones en 2025</b>. No obstante, la contracción de <b>5.3 %</b> en estos regímenes derivó en una <b>leve reducción de 0.1 %</b> del valor total exportado frente a 2024, pese al crecimiento de las exportaciones registradas.