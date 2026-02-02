Rueda de negocios regional proyecta más de $72 millones en acuerdos

La Rueda de Negocios América Latina y el Caribe: Conexión al Mercado Global, organizada por el Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en la ciudad de Panamá, cerró con expectativas comerciales por $72,208,019, de acuerdo con los resultados consolidados reportados por los compradores internacionales participantes.

De ese total, $2,646,800 correspondieron a negocios cerrados durante el evento, mientras que el resto se proyecta concretar en distintos plazos, lo que posiciona a esta rueda como una de las plataformas empresariales más relevantes para la región.

Según las estimaciones presentadas por los compradores, en los próximos tres meses podrían concretarse operaciones por $9,114,970; en un horizonte de tres a seis meses, por $20,616,100; y en un plazo de más de seis meses, por $21,628,899 adicionales, reflejando el alcance de los encadenamientos comerciales impulsados por el evento.

Se trató de la primera rueda de negocios entre países de América Latina y el Caribe, realizada en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 de CAF, celebrada los días 29 y 30 de enero.

El encuentro reunió a 149 compradores de 34 países y a cerca de 270 exportadores de 20 naciones, con representación de mercados como Estados Unidos, Alemania, Canadá, España, Italia, Japón, Corea del Sur, India, Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Paraguay y Bolivia, entre otros.

“El éxito de esta rueda de negocios demuestra que América Latina y el Caribe tiene una oferta exportable competitiva y con capacidad de insertarse en los mercados globales. Este espacio se ha convertido en uno de los principales puntos de conexión empresarial de la región, generando nuevas oportunidades comerciales y fortaleciendo los encadenamientos productivos”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

Durante los dos días de actividades se desarrollaron más de 4,000 citas comerciales, con un promedio de más de 20 reuniones por empresario, en encuentros uno a uno de 25 minutos, bajo una agenda previamente programada, además de reuniones adicionales concertadas en sitio.

Los sectores que registraron mayor dinamismo fueron los de agroalimentos, manufacturas, Sistema Moda y servicios, evidenciando la diversidad y el nivel de sofisticación de la oferta exportable de América Latina y el Caribe.