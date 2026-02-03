Países de la ALADI cierran acuerdo para dinamizar comercio cosmético de $55.000 millones

<a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/onu-comercio-alerta-la-ied-sube-en-2025-pero-la-inversion-productiva-no-despega-KK19574428">Los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)</a> finalizaron la negociación de un acuerdo clave para facilitar el comercio intrarregional de productos cosméticos, un mercado cuyo valor supera los $<b>55.000 millones</b>, tras concluir el viernes 30 de enero la revisión legal del texto.Con este paso, quedó cerrado el proceso de negociación del <b>Acuerdo para la Eliminación de Obstáculos Técnicos al Comercio de Productos Cosméticos</b>, que establece disposiciones sustantivas y administrativas orientadas a agilizar el <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/rueda-de-negocios-regional-proyecta-mas-de-72-millones-en-acuerdos-KO19606693">intercambio comercial en uno de los sectores de mayor dinamismo en América Latina.</a>El texto final es resultado de un intenso proceso de negociación en el que participó la mayoría de los países miembros de la ALADI y refleja el consenso regional para facilitar el comercio sin comprometer la protección de la salud de los consumidores. <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/peru-y-panama-se-sentaran-a-revisar-el-tlc-en-los-proximos-meses-OK19574648">El acuerdo permitirá avanzar en la <b>armonización de requisitos técnicos</b>, </a>la simplificación de trámites y la <b>reducción de costos transaccionales</b>, factores clave para mejorar el acceso a los mercados regionales.Desde una perspectiva económica, la eliminación de barreras técnicas en el sector cosmético abre oportunidades para fortalecer los <b>encadenamientos productivos regionales</b>, impulsar la competitividad de las empresas y ampliar la participación de productos latinoamericanos en el comercio intrarregional.La conclusión de esta negociación reafirma el compromiso de la ALADI con la <b>convergencia regulatoria</b>, la mejora del clima de negocios y la ampliación de oportunidades comerciales para sus países miembros.Tras el cierre del proceso negociador, <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/tailandia-considera-suscribirse-al-protocolo-de-neutralidad-del-canal-de-panama-KK19574493">los países que formarán parte del acuerdo iniciarán los procedimientos de <b>firma e internalización</b></a>, paso previo para la entrada en vigor de un instrumento que apunta a convertirse en un catalizador del crecimiento del comercio cosmético en la región.