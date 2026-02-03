Países de la ALADI cierran acuerdo para dinamizar comercio cosmético de $55.000 millones

Los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) finalizaron la negociación de un acuerdo clave para facilitar el comercio intrarregional de productos cosméticos, un mercado cuyo valor supera los $55.000 millones, tras concluir el viernes 30 de enero la revisión legal del texto.

Con este paso, quedó cerrado el proceso de negociación del Acuerdo para la Eliminación de Obstáculos Técnicos al Comercio de Productos Cosméticos, que establece disposiciones sustantivas y administrativas orientadas a agilizar el intercambio comercial en uno de los sectores de mayor dinamismo en América Latina.

El texto final es resultado de un intenso proceso de negociación en el que participó la mayoría de los países miembros de la ALADI y refleja el consenso regional para facilitar el comercio sin comprometer la protección de la salud de los consumidores. El acuerdo permitirá avanzar en la armonización de requisitos técnicos, la simplificación de trámites y la reducción de costos transaccionales, factores clave para mejorar el acceso a los mercados regionales.

Desde una perspectiva económica, la eliminación de barreras técnicas en el sector cosmético abre oportunidades para fortalecer los encadenamientos productivos regionales, impulsar la competitividad de las empresas y ampliar la participación de productos latinoamericanos en el comercio intrarregional.

La conclusión de esta negociación reafirma el compromiso de la ALADI con la convergencia regulatoria, la mejora del clima de negocios y la ampliación de oportunidades comerciales para sus países miembros.

Tras el cierre del proceso negociador, los países que formarán parte del acuerdo iniciarán los procedimientos de firma e internalización, paso previo para la entrada en vigor de un instrumento que apunta a convertirse en un catalizador del crecimiento del comercio cosmético en la región.